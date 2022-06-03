استراحة دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (0) - (0) الدنمارك.. بلجيكا (0) - (1) هولندا

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباراتين في دوري الأمم الأوروبية. الأولى بين فرنسا والدنمارك، والثانية بين بلجيكا وهولندا.

للتعرف على تشكيل فرنسا والدنمارك من هنا

للتعرف على تشكيل بلجيكا وهولندا من هنا

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فرنسا × الدنمارك

نهاية الشوط الأول دون تحدد إمكانية استمرار مبابي من عدمه

ق 45 إصابة مبابي وخروجه لتلقي العلاج

ق 35 كيليان مبابي يسقط في المنطقة ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

ق 16 كريم بنزيمة يسجل والهدف يلغى بداعي التسلل

ق 12 كريم بنزيمة يسدد كرة خطيرة ولكن الدفاع يبعدها أمام المرمى

بداية المباراة

بلجيكا 0-1 هولندا

ق 41 جووووووول ستيفن برجيس يتقدم أخيرا بعد تمريرة حاسمة من فرينكي دي يونج

ق 27 خروج روميلو لوكاكو مصابا.. نزول لياندرو تروسار بدلا منه

ق 24 بيرجس يسدد مرة أخرى ولكن مينيوليه يتصدى

ق 17 ماذا أهدرت يا بيرجس؟ فرصة هدف هولندي تضيع في قلب المنطقة.. مينيوليه يتصدى

ق 14 تيموتي كاستاني يسدد ولكن في القائم الأيسر

بداية المباراة

منتخب فرنسا دوري الأمم الأوروبية منتخب الدنمارك منتخب هولندا منتخب بلجيكا
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