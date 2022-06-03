كورونا يضرب معسكر إنجلترا ونجم سيتي ثانٍ المتضررين

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

يغيب فيل فودين لاعب منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي عن مبارياتي المنتخب أمام المجر وألمانيا بعدما جاءت نتيجة مسحته إيجابية.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره المجر غدا السبت على "بوشكاش أرينا" ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي على هامش المباراة: "أثبت أن فيل فودن إيجابي كوفيد لذا اضطر إلى المغادرة".

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وأضاف "آمل أن يكون قادرًا على المشاركة عندما نعود من ألمانيا، سيعتمد ذلك على أعراضه وكيفية تنفسه، إنه يؤثر على كل شخص بشكل مختلف".

ويعتبر فودين ثاني لاعب يصاب بفيروس كورونا بعد هارفي إليوت لاعب وسط ليفربول.

وينتظر الأسود الثلاثة مواجهة قوية مع منتخب ألمانيا الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وشارك صاحب الـ22 عاما بقميص منتخب إنجلترا في 15 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 6 آخرين.

وحصل فودين على جائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

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