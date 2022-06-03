موسيماني يتحدث عن علاقته مع موتسيبي: اسألوه لماذا غير الملعب.. ومازلت أتلقى خطابات ممثليه

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي وبيتسو موسيماني - صنداونز

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مجددا عن هزيمة فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الوداد كاشفا عن أزمة بينه وبين رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي.

وتحدث موسيماني لقناة "نيوز رووم أفريكا" الجنوب إفريقية قائلا: "لا أحب القول بأن الفريق الأفضل خسر لأن الفريق الأفضل يفوز في كرة القدم".

واستدرك "لكن أريد القول بأننا كنا الأفضل وفي المقابل استغل الخصم الفرص التي سنحت له وسجل منها، وهذه كرة القدم، من يسجل ينتصر. لن يتذكر التاريخ سوى الفائز. لن يقولوا فاز الوداد لكن الأهلي لعب بشكل أفضل".

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وعن إلقاء بعض من لاعبي الأهلي لميدالياتهم الفضية علق موسيماني "هل أقول خطأ؟ هذا حقيقي لكن هناك علاقة بتصرفهم ذلك، فيجب معرفة ما حدث وجعلهم يقومون بذلك فمن السهل الحكم على الأشخاص في ظل عدم معرفتك بخلفية الحدث".

وواصل "يمكن لي أن أحكم عليك دون أن أعرف السبب، فعلى سبيل المثال أنت –يقصد المقدمة- قمت بقتل شخص ما ولكنني لا أعرف أن ذلك الشخص اقتحم منزلك وقتل أباءك وأطفالك واضطررت للدفاع عن نفسك رغم إنك في النهاية قمت بعملية قتل، لا أعرف إن كان هذا هو المثال صحيح".

وواصل "لكن بالعودة للواقع شعرت أن هناك أمر ما حدث بتغيير ملعب المباراة وخوض النهائي في ملعب الوداد، لا يوجد خطأ في لعب النهائي بملعب الوداد لكن قم بتحديد ذلك قبل البطولة مثلما يحدث في العالم كله فنحن كنا نعرف أن ليفربول سيواجه ريال مدريد في بلد وملعب معين قبلها بعدة أشهر".

وعن القول أنه تم تغيير ملعب نهائي الأبطال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا بعدما كان مقررا إقامة اللقاء في ملعب سان بطرسبرج قال: "حسنا لماذا لم يختاروا ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة النهائي؟".

وبسؤاله هل ما حدث في نهائي إفريقيا كان امتدادا لعلاقته الصعبة بباتريس موتسيبي ابتسم وصمت قليلا ثم أجاب مبتسما "ليس لدي أي تعليق".

وبسؤاله هل يمكن أن يكشف ماذا حدث بينهما في أزمتهما أثناء تواجدهما سويا في صنداونز قال: "لماذا لا تسألوا الرئيس؟ يجب أن تسألوه لماذا غير الملعب بعدما فاز الوداد على بترو أتليتكو 3-1؟، ويمكنك أن تسأليه حول كل المشاكل العائلية والخطابات التي أتلقاها من محامين عائلته، أنتم جميعًا تعرفون، هذا ليس سرًا، ولكن لماذا تسأليني أنا؟ اسأليه هو".

وعن هل مازال يتلقى خطابات من ممثلي موتسيبي أجاب "نعم مازلت أتلقاها".

وكانت أزمة اندلعت بين موسيماني وموتسيبي رئيس صنداونز آنذاك بسبب عدم استمراره في تعاقده الذي جدده مع النادي في سنة 2020 وغادر بعدها بثلاثة أشهر لتدريب الأهلي.

وكشف مصدر مقرب من موسيماني لـFilGoal.com في وقت سابق أنه تم تسوية الأمر بعد رفع النادي دعوى قضائية. (طالع التفاصيل)

وعن انتقاد أساطير الأهلي له قال: "أساطير الأهلي لديهم ما يقولوه أسبوعيا. بعضه جيد والبعض لا، في النهاية هم أساطير ورموز ويحق لهم القول والانتقاد كيفما يشاؤون".

وأكمل "لكن بالنسبة لي وخلال 18 شهرا، أنا فزت بلقبي دوري أبطال إفريقيا. ثالث العالم مرتين وفزت بكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي مرتين. لا يوجد أفضل من ذلك في رأيي لأقدمه".

وأتم موسيماني "لذلك لا علي أن أنشغل بمن قال ماذا. الأهلي فريق كبير جدا ومساهماتي بالنسبة لتاريخه لا تقارن. فازوا دوري الأبطال ٨ مرات قبلي، وبالدوري حوالي ٤٢ مرة. لذلك فلا علي سوى أن أنظر للجانب الإيجابي، وأنها فرصة رائعة لي بأن أتواجد في ناد كبير مثل الأهلي هو نادي القرن، وأن أكتب تاريخي الخاص معه".

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