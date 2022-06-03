الأكثر تحقيقا.. دي خيا يحصد جائزة لاعب الموسم في مانشستر يونايتد
الجمعة، 03 يونيو 2022 - 13:32
كتب : FilGoal
حصد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا على جائزة لاعب الموسم في نادي مانشستر يونايتد للموسم المنفضي 2021-22.
ديفيد دي خيا
النادي : مانشستر يونايتد
وأصبح دي خيا أكثر لاعب تحقيقا للجائزة في مانشستر يونايتد آخر 17 عاما بعدما حصل عليها أربع مرات.
🥁 The award for our 2021/22 Players' Player of the Year goes to...June 3, 2022
وفاز الإسباني بالجائزة أول مرة موسم 2012-13 ثم عام 2013-14 ثم عاد وحصل عليها 2017-18 قبل أن يتوج بها عن الموسم المنصرم.
وحرص صاحب الـ31 عرين مانشستر يونايتد الموسم الحالي في 66 مباراة، استقبلت شباكه 66 هدفا بجميع المسابقات.
وأنهى مانشستر يونايتد موسمه في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي ليعود للمشاركة في الدوري الأوروبي.
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