الأكثر تحقيقا.. دي خيا يحصد جائزة لاعب الموسم في مانشستر يونايتد

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 13:32

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا

حصد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا على جائزة لاعب الموسم في نادي مانشستر يونايتد للموسم المنفضي 2021-22.

وأصبح دي خيا أكثر لاعب تحقيقا للجائزة في مانشستر يونايتد آخر 17 عاما بعدما حصل عليها أربع مرات.

وفاز الإسباني بالجائزة أول مرة موسم 2012-13 ثم عام 2013-14 ثم عاد وحصل عليها 2017-18 قبل أن يتوج بها عن الموسم المنصرم.

وحرص صاحب الـ31 عرين مانشستر يونايتد الموسم الحالي في 66 مباراة، استقبلت شباكه 66 هدفا بجميع المسابقات.

وأنهى مانشستر يونايتد موسمه في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي ليعود للمشاركة في الدوري الأوروبي.

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