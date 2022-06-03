الأكثر تحقيقا.. دي خيا يحصد جائزة لاعب الموسم في مانشستر يونايتد بتصويت اللاعبين

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 13:32

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا

توج الحارس الإسباني ديفيد دي خيا بجائزة لاعب الموسم في نادي مانشستر يونايتد للموسم المنقضي 2021-22 وذلك بتصويت اللاعبين.

وأصبح دي خيا أكثر لاعب تحقيقا للجائزة في مانشستر يونايتد آخر 17 عاما بعدما حصل عليها أربع مرات.

وفاز الإسباني بالجائزة أول مرة موسم 2013-14 ثم عاد وحصل عليها 2014-15 و2017-18 قبل أن يتوج بها عن الموسم المنصرم.

وحرص صاحب الـ31 عرين مانشستر يونايتد الموسم الحالي في 66 مباراة، استقبلت شباكه 66 هدفا بجميع المسابقات.

وأنهى مانشستر يونايتد موسمه في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي ليعود للمشاركة في الدوري الأوروبي.

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