رئيس اتحاد السلة يكشف عقوبة توقيع لاعب لناديين في الوقت ذاته ويؤكد: لا شكوى بشأن أنس أسامة

أوضح مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عقوبة توقيع لاعب لناديين في الوقت ذاته.

وتحدث أبو فريخة لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: ""إذا وقع أي لاعب لفريقين مختلفين بنفس الموسم؟ يتم إيقافه لمدة عام ثم يعود لناديه الأصلي".

وبسؤاله عن موقف أنس أسامة الذي أعلن الزمالك تجديد تعاقده فيما نفى اللاعب الأمر مؤكدا أن الفيديو الذي نشره ناديه قديم وأنه الآن لاعب حر أجاب "إذا طبقنا القاعدة على أنس أسامة؟ لم يصلني أي شكوى بخصوصه أساسا لكي أتحدث عنه".

وأكمل "إذا كان اللاعب مهما لمنتخب مصر؟ لا فارق، اللائحة تطبق على الجميع ولا أستطيع مخالفة لائحة وضعتها الجمعية العمومية".

وأكد أنس أسامة أن الفيديو الذي نشره الزمالك صحيح لكنه قديم وليس جديد.

وشدد لـFilGoal.com "اتفقت مع الزمالك على التجديد بشكل مبدئي، ولكن لم نتوصل لاتفاق نهائي يرضي الطرفين وكأن شيئا لم يكن". (طالع تصريحاته كاملة)

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فأن اللاعب وقع أيضا للاتحاد السكندري قبل التجديد للأبيض وحاول الأخير تسجيله بالفعل، ولكن اتحاد السلة رفض ذلك، وطالب النادي الأبيض بالانتظار إلى أول يونيو حتى يتم الإعلان عن اللوائح الجديدة.

واعترض الزمالك على ذلك، معتبرا أن مسألة أنس أسامة هي تمديد تعاقد وليست صفقة جديدة حتى تكون بحاجة للوائح الجديدة، قبل أن يعلن اليوم تجديد التعاقد.

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