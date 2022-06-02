تونس تستهل مشوارها في تصفيات أمم إفريقيا برباعية أمام غينيا الإستوائية

الخميس، 02 يونيو 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

تونس - غينيا الإستوائية - تصفيات أمم إفريقيا

حقق منتخب تونس فوزا كبيرا على غينيا الإستوائية على ملعب الأولمبي برادس في مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وفاز نسور قرطا برباعية مقابل لا شيء، سجلهم نعيم السليطي وسيف الدين الجزيري ويوسف المساكني هدفين.

وتعتبر هذه أكبر نتيجة فاز بها منتخب تونس على نظيره غينيا الإستوائية خلال المباريات التي جمعتهم بجميع المسابقات.

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ملخص الأهداف

جاء الهدف الأول عن طريق نعيم سليطي في الدقيقة 56 مستغلا ارتباك دفاعات غينيا الإستوائية ليسددها في منتصف الشباك.

وضاعفت تونس النتيجة عند الدقيقة 77 عن طريق رأسية سيف الدين الجزيري على يمين حارس المرمى بعد عرضية متقنة من سليطي.

وزاد يوسف المساكني النتيجة عند الدقيقة 80 بعد دخوله بديلا ليسدد كرة قوية من خارج الستة ياردات على يمين حارس المرمى.

وعاد المساكني وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع في المباراة عند الدقيقة 85 بعدما أفلتت الكرة من يد الحارس وتابعها ببراعة في منتصف الشباك.

ويشارك المنتخب التونسي في التصفيات بالمجموعة العاشرة، برفقة كل من غينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا.

ويستعد المنتخب التونسي للعب ثاني المباريات في الـ5 من يونيو الجاري أمام بوتسوانا على ملعب فرانسيس تاون.

وفاز نسور قرطاج بكأس أمم إفريقيا مرةً واحدةً فقط، كانت في النسخة التي أقيمت على أرضهم عام 2004.

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