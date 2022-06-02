مباشر في دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (1) - (0) البرتغال.. نهاية الشوط الأول

بعد كارثة اللحظة الأخيرة.. قذيفة مدوية تضع قدما لـ إيبار في نهائي الملحق الإسباني

التشكيل - رونالدو لن يبدأ مواجهة إسبانيا.. وإنريكي يتسلح بـ توريس وموراتا

ساري مستمر في قيادة لاتسيو حتى 2025

مولر عن ليفاندوفسكي: أتذكر رغبة ريبيري في الذهاب لـ ريال مدريد أيضا.. والنادي أهم من اللاعبين

جورج جيسوس مديرا فنيا لـ فناربخشة

ليكيب: ليون على وشك استعادة لاكازيت

جنابري يرفض التعليق على مستقبله.. ويتحدث عن موقف ليفاندوفسكي

لاوتارو يتحدث عن مستقبله بعد العروض الإنجليزية