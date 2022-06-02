مباشر دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (1) - (0) البرتغال.. جوووول يشعل المباراة
الخميس، 02 يونيو 2022 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com في أولى جولات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال.
للتعرف على تشكيل الفريقين من هنا
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ق 25 جوووووووول ألفارو موراتا يسجل الهدف الأول.. مرتدة إسبانية مثالية تنتهي بتمريرة من بابلو سارابيا إلى موراتا الذي سجل
ق 18 رافاييل لياو يسدد فوق العارضة
بداية المباراة
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