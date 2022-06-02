مباشر دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (1) - (0) البرتغال.. جوووول يشعل المباراة

التشكيل - رونالدو لن يبدأ مواجهة إسبانيا.. وإنريكي يتسلح بـ توريس وموراتا

ساري مستمر في قيادة لاتسيو حتى 2025

مولر عن ليفاندوفسكي: أتذكر رغبة ريبيري في الذهاب لـ ريال مدريد أيضا.. والنادي أهم من اللاعبين

جورج جيسوس مديرا فنيا لـ فناربخشة

ليكيب: ليون على وشك استعادة لاكازيت

جنابري يرفض التعليق على مستقبله.. ويتحدث عن موقف ليفاندوفسكي

لاوتارو يتحدث عن مستقبله بعد العروض الإنجليزية

رقم قياسي تاريخي ولقب جديد.. الأرجنتين تتفوق على إيطاليا بثلاثية في "النهائي"