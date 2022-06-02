حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا.. ليس لدي تشافي وإنييستا في الأهلي

وصف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي نفسه بالخاسر السيء وذلك بعدما هُزم في نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الوداد.

وفقد الأهلي فرصة الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي بعدما هُزم أمام الوداد يوم الإثنين الماضي في مركب محمد الخامس بالمغرب بهدفين دون رد.

وأجرى موسيماني حوارا صحفيا في جنوب إفريقيا ونقلته إذاعة "مترو إف إم"وذلك في ظل الراحة السلبية التي حصل عليها حاليا استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وتحدث موسيماني قائلا: "لا أستطيع البكاء على الأربعة أو خمسة كؤوس التي خسرتها في المقابل أستطيع التركيز على الـ18

الذين توجت بهم، ولا يوجد نجاح بدون فشل".

وشدد "أنا خاسر سيء جيدا، وأغضب كثيرا عندما أخسر وذلك لأنني أضع الكثير من العمل من أجل الفوز في كل وأي مباراة أخوضها".

وواصل "لا يوجد نجاح بدون انتكاسات، أكبر خطأ لنا في نهائي إفريقيا كان استقبالنا لذلك الهدف الأول".

وعن عدم لعبه لكرة جميلة قال: "أحيانا يقول الناس إن بيتسو لا يلعب أكثر كرة جذابة فأنت لا تستطيع اللعب بشكل جميل دائما، فسوف تخسر".

وشدد "أفضل الفوز بالمباريات عن لعب كرة قدم جميلة".

وعن الانتقادات التي يتلقاها في مصر وصفها موسيماني كأنه يقال كل أسبوع في الأهلي وقال: "أنا أتعرض للإقالة كل أسبوع في الأهلي".

وعاد موسيماني للحديث عن طريقته في لعب كرة القدم أوضح "أؤمن بجودة طريقتنا، فنحن نبني اللعب من الخلف ونلعب ببعض التعقيد، كي أكون أمينا هكذا كنت ألعب في سوبر سبورت وصنداونز والأمر كذلك مازال مستمرا في تلك الفرق".

وأكمل "أعتقد أن صنداونز على سبيل المثال نجح في تحسين ما تركته، لقد أخذوا فريقا بنيته للفوز بدوري أبطال إفريقيا وأضافوا إليه لاعبين جدد وأنا أحب ما يقومون به".

وواصل "صنداونز سيفوز بدوري أبطال إفريقيا مجددا فقط عليهم التحلي بالصبر".

وأردف "وبالعودة للحديث عن طريقتي فأعتقد أنها ليست طريقة مانشستر سيتي أو ليفربول أو باريس سان جيرمان إنها طريقتي والتي أعتقد أن كرة القدم يجب أن تُلعب بها وأردت اختبارها في إفريقيا".

وتابع "لقد اختبرت طريقتي في جنوب إفريقيا وأمام العالم وظفرت ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين".

وواصل "مع الأهلي حصلت على برونزيتين في كأس العالم للأندية لكن بالتأكيد هناك دائما مجال للتحسن".

وبسؤاله مرة أخرى عن عدم لعبه كرة قدم جميلة قال: "ليس لدي ميسي أو تشافي أو إنييستا لذا يجب أن ألعب بالطريقة التي أعرفها وليس بطريقة برشلونة".

وعن مستوى بيرسي تاو قال: "بالتأكيد سيكون هناك أخطاء في كل مباراة حتى مع انتصارنا، ولكن قبل تأهلنا للنهائي بيرسي لعب جيدا وظفر بجائزة رجل المباراة وسجل أهدافا".

وكشف موسيماني عن تخلصه من ميداليته الفضية في دوري أبطال إفريقيا.

وقال: "أعطيت الميدالية لحامل الكرات لأني ألعب من أجل الميدالية الذهبية وليس الفضية".

وعن سبب تخلصه هو وبعض من لاعبي الأهلي من ميدالياتهم أجاب "هل فهمتم لماذا قمنا بهذا؟ أين تم لعب النهائي؟ في المغرب، كيف ومتى تم اتخاذ ذلك القرار".

وتابع موسيماني "لا يمكنكم إخباري أن أخبر لاعبي فريقي بالحفاظ على ميدالياتهم".

وأردف "أنتم تعرفون أنني شخص مباشر وصريح لقد تحدثت إلى الأشخاص المعنيين على منصة التويج فعادة أذهب وأحصل على ميداليتي وأرحل لكن تلك المرة تحدثت معهم وقلت لهم رأيي، ربما لا تحبونني لكن لا تجعلوني أصمت، أطلب الدل".

وواصل "إن كنت أريد التتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة فأنا أعمل على ذلك ويجب أن يكون الأمر عادلا وكن جيدا فالعالم يمكن له أن يرى ما يحدث".

وعن القول بأنه مدرب محظوظ قال: "يمكن أن تقولوا ذلك لكن الحظ يأتي بعد العمل الشاق".

وعن فكرة تولي المدربين الأفارقة مسؤولية تدريب أندية أوروبية أجاب "الأوروبيون غير مستعدون لنا، فلا يمكن أن تقولوا لي إن واين روني أفضل مني".

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