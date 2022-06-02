التشكيل - رونالدو لن يبدأ مواجهة إسبانيا.. وإنريكي يتسلح بـ توريس وموراتا

الخميس، 02 يونيو 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - المجر والبرتغال - يورو 2020

أعلن لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا عن تشكيل بلاده لملاقاة البرتغال في أولى جولات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

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خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – دييجو يورينتي – باو توريس – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – كارلس سولير – بابلو جافي

خط الهجوم: فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا

على الناحية الأخرى شهد تشكيل البرتغال غياب كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات ونجم مانشستر يونايتد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – بيبي – دانيلو بيريرا – رافاييل جيريرو

خط الوسط: جواو موتينيو – أوتافيو – برناردو سيلفا – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أندريه سيلفا – رافاييل لياو

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