التشكيل - رونالدو لن يبدأ مواجهة إسبانيا.. وإنريكي يتسلح بـ توريس وموراتا
الخميس، 02 يونيو 2022 - 19:50
كتب : FilGoal
أعلن لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا عن تشكيل بلاده لملاقاة البرتغال في أولى جولات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون
خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – دييجو يورينتي – باو توريس – جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – كارلس سولير – بابلو جافي
خط الهجوم: فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا
على الناحية الأخرى شهد تشكيل البرتغال غياب كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات ونجم مانشستر يونايتد.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: دييجو كوستا
خط الدفاع: جواو كانسيلو – بيبي – دانيلو بيريرا – رافاييل جيريرو
خط الوسط: جواو موتينيو – أوتافيو – برناردو سيلفا – برونو فيرنانديز
خط الهجوم: أندريه سيلفا – رافاييل لياو
اقرأ أيضا:
أنس أسامة يوضح لـ في الجول حقيقة فيديو تجديده لـ الزمالك
محمد صلاح يتحدث عن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا
فيفا يغرم الأهلي 300 ألف جنيه إسترليني