ساري مستمر في قياة لاتسيو حتى 2025
الخميس، 02 يونيو 2022 - 19:44
كتب : FilGoal
جدد نادي لاتسيو عقد ماوريسيو ساري مدرب الفني للفريق ليستمر على رأس الفريق حتى 2025.
ونشر النادي الإيطالي بيانا عبر موقعه الرسمي للإعلان عن تمديد التعاقد، وجاء كالآتي:
"المدرب ماوريتسيو ساري جدد عقده مع النادي، وتمديد الاتفاقية السابقة حتى عام 2025".
⚪️ 𝐀𝐕𝐀𝐍𝐓𝐈 𝐈𝐍𝐒𝐈𝐄𝐌𝐄 🔵#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/67XhQL0kId— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 2, 2022
وتولى ساري قيادة لاتسيو منذ يونيو 2021 بعدما أقيل عن منصب المدير الفني لـ يوفنتوس.
وقاد ماوريسيو ساري نادي لاتسيو في 47 مباراة تمكن خلالها الفوز في 21 مباراة والتعادل في 13 وخسارة مثلها.
وأنهى لاتسيو موسمه في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي الذي توج ميلان بلقبه بعد غياب 11 عاما.
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ساري مستمر في قياة لاتسيو حتى 2025 20 دقيقة | ميركاتو