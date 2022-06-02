كرة سلة - أنس أسامة يوضح لـ في الجول حقيقة فيديو تجديده لـ الزمالك.. وموقفه الحالي

الخميس، 02 يونيو 2022 - 16:30

كتب : FilGoal

أنس اسامة - كرة سلة الزمالك

أوضح أنس أسامة لاعب سلة الزمالك حقيقة فيديو تجديده للأبيض وموقفه الحالي.

وأعلن الزمالك تمديد تعاقد أنس أسامة اليوم لمدة موسمين في فيديو ظهر فيه مع مرتضى منصور رئيس النادي وأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة. (طالع التفاصيل)

وقال أنس أسامة لـ FilGoal.com: "بالفعل فيديو الذي نشره الزمالك حقيقي ولكنه قديم، ليس أمس أو اليوم".

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وشدد "اتفقت مع الزمالك على التجديد بشكل مبدئي، ولكن لم نتوصل لاتفاق نهائي يرضي الطرفين وكأن شيئا لم يكن"

وأكمل "الأمر ليس له علاقة بالمقابل المادي ولكن لأسباب أخرى".

وأتم "أنا حاليا لاعب حر وسأتخذ قراري خلال الأيام المقبلة عقب العودة من الإجازة".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فأن اللاعب وقع أيضا للاتحاد السكندري قبل التجديد للأبيض وحاول الأخير تسجيله بالفعل، ولكن اتحاد السلة رفض ذلك، وطالب النادي الأبيض بالانتظار إلى أول يونيو حتى يتم الإعلان عن اللوائح الجديدة.

واعترض الزمالك على ذلك، معتبرا أن مسألة أنس أسامة هي تمديد تعاقد وليست صفقة جديدة حتى تكون بحاجة للوائح الجديدة، قبل أن يعلن اليوم تجديد التعاقد.

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