مباشر ودي - كوريا الجنوبية (1) (5) البرازيل.. جوووول الخاااامس
الخميس، 02 يونيو 2022 - 12:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كوريا الجنوبية والبرازيل وديا.
يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية سيواجه منتخب مصر يوم 14 يونيو الجاري.
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ق 90+2: جوووول الخامس.. جيسوس بمجهود فردي يراوغ ويسدد وهدف جديد للبرازيل
ق 80: جوووول الرابع.. كوتينيو يسجل
ق 75: القائم الأيمن يتصدى لتسديدة رافينيا
ق 73: فينيسيوس يراوغ ويسدد كرة تمر بجوار القائم
ق 56: جووووول ثاااالث.. نيمار من ركلة جزاء يسجل ثنائية
ق 54: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء جديدة للبرازيل بعد عرقلة أليكس ساندرو.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: جوووول ثااااني.. نيمار يسجل الثاني من علامة الجزاء
ق 41: تقنية الفيديو تتدخل وتحتسب ركلة جزاء للبرازيل
ق 32: جوووول التعااادل.. هوانج هي تشان يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويستدير ويسدد كرة قوية على يسار الحارس.
ق 12: فرصة ثنائية لكوريا الجنوبية بتسديدة من إينبوم يتصدى لها ويفيرتون وتسديدة من سون سهلة في يد الحارس.
ق 8: نيمار يراوغ 3 لاعبين في منطقة الجزاء ويرسل عرضية لرافينيا الذي يسدد كرة قوية ترتطم بالعارضة
ق 8: جووول أووول.. عرضية من ساندرو وتسديدة من فريد يتابعها ريتشارلسون ويسجل الهدف الأول للبرازيل
ق 2: هدف مبكر يُلغى بداعي التسلل على تياجو سيلفا.
بداية اللقاء