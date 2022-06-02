مباشر ودي - كوريا الجنوبية (1) (5) البرازيل.. جوووول الخاااامس

الخميس، 02 يونيو 2022 - 12:49

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو البرازيل بالهدف في مرمى بوليفيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كوريا الجنوبية والبرازيل وديا.

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية سيواجه منتخب مصر يوم 14 يونيو الجاري.

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ق 90+2: جوووول الخامس.. جيسوس بمجهود فردي يراوغ ويسدد وهدف جديد للبرازيل

ق 80: جوووول الرابع.. كوتينيو يسجل

ق 75: القائم الأيمن يتصدى لتسديدة رافينيا

ق 73: فينيسيوس يراوغ ويسدد كرة تمر بجوار القائم

ق 56: جووووول ثاااالث.. نيمار من ركلة جزاء يسجل ثنائية

ق 54: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء جديدة للبرازيل بعد عرقلة أليكس ساندرو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جوووول ثااااني.. نيمار يسجل الثاني من علامة الجزاء

ق 41: تقنية الفيديو تتدخل وتحتسب ركلة جزاء للبرازيل

ق 32: جوووول التعااادل.. هوانج هي تشان يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويستدير ويسدد كرة قوية على يسار الحارس.

ق 12: فرصة ثنائية لكوريا الجنوبية بتسديدة من إينبوم يتصدى لها ويفيرتون وتسديدة من سون سهلة في يد الحارس.

ق 8: نيمار يراوغ 3 لاعبين في منطقة الجزاء ويرسل عرضية لرافينيا الذي يسدد كرة قوية ترتطم بالعارضة

ق 8: جووول أووول.. عرضية من ساندرو وتسديدة من فريد يتابعها ريتشارلسون ويسجل الهدف الأول للبرازيل

ق 2: هدف مبكر يُلغى بداعي التسلل على تياجو سيلفا.

بداية اللقاء

كوريا الجنوبية البرازيل
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