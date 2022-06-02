مباشر ودي - كوريا الجنوبية (0) (1) البرازيل.. فرصة مزدوجة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كوريا الجنوبية والبرازيل وديا.

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية سيواجه منتخب مصر يوم 14 يونيو الجاري.

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ق 12: فرصة ثنائية لكوريا الجنوبية بتسديدة من إينبوم يتصدى لها ويفيرتون وتسديدة من سون سهلة في يد الحارس.

ق 8: نيمار يراوغ 3 لاعبين في منطقة الجزاء ويرسل عرضية لرافينيا الذي يسدد كرة قوية ترتطم بالعارضة

ق 8: جووول أووول.. عرضية من ساندرو وتسديدة من فريد يتابعها ريتشارلسون ويسجل الهدف الأول للبرازيل

ق 2: هدف مبكر يُلغى بداعي التسلل على تياجو سيلفا.

بداية اللقاء