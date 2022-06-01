مباشر - إيطاليا (0) (2) الأرجنتين.. بداية الشوط الثاني

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

الأرجنتين - إيطاليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا والأرجنتين في مباراة "النهائي" والتي تجمع بطلا قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ويلتقي منتخب إيطاليا بطل أوروبا مع الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

أخبار متعلقة
تشكيل الأرجنتين - ميسي ودي ماريا أساسيان أمام إيطاليا.. ومارتينيز يقود الهجوم تشكيل إيطاليا - كيليني وبونوتشي يقودان الدفاع.. وبيلوتي في الهجوم ضد الأرجنتين

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووووووووووول ثاااااااااااني.. بينية من لاوتارو إلى دي ماريا الذي ينفرد ويسدد الكرة أعلى من دوناروما

ق 29: تسديدة من باريلا ومارتينيز يبعدها لركنية

ق 28: جووووووووول أوووووووووووول... ميسي يرسل عرضية ولاوتارو يسجل بسهولة

ق 22: بطاقة صفراء أولى لأوتاميندي عقب تدخل على بالميراي

ق 21: رأسية بيلوتي يتصدى لها مارتينيز بسهولة.

ق 19: عرضية من بيرنادريكسي يشتتها الدفاع قبل أن تصل لبيلوتي داخل منطقة الست ياردات

ق 12: تسديدة من راسبادوري في منتصف مرمى الأرجنتين يتصدى لها الحارس بسهولة.

بداية اللقاء

الأرجنتين إيطاليا النهائي أوروبا أمريكا الجنوبية
نرشح لكم
بولندا تفوز على ويلز في افتتاح دوري الأمم الأوروبية تشكيل إيطاليا - كيليني وبونوتشي يقودان الدفاع.. وبيلوتي في الهجوم ضد الأرجنتين بسبب "الموز".. آلان باردو يرحل عن تدريب سسكا صوفيا بعد 34 يوما وزير الداخلية الفرنسي في مأزق بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا كامافينجا يعترف بالحديث مع تشواميني عن الانضمام لريال مدريد شيفتشينكو: مباراة اسكتلندا أمل البلاد.. والوصول لـ كأس العالم مهم لأوكرانيا إصابة تياجو تبعده عن منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية مانشستر يونايتد يعلن رحيل بوجبا
أخر الأخبار
إصابة مهاجم الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي 37 دقيقة | الكرة المصرية
كارميلو: تعرضت في الإسماعيلي للعنصرية وسوء المعاملة وتلقيت تهديدات 40 دقيقة | الكرة المصرية
موسيماني يسافر إلى المغرب لحضور دورة تدريبية ساعة | الكرة المصرية
ليبيا تفوز على بوتسوانا.. وأنجولا تفسد مفاجأة إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر - إيطاليا (0) (2) الأرجنتين.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
الكومي لـ في الجول: كارميلو هرب دون معرفتنا.. اللاعب "مغيب عن الحياة" ساعة | الكرة المصرية
بولندا تفوز على ويلز في افتتاح دوري الأمم الأوروبية ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأرجنتين - ميسي ودي ماريا أساسيان أمام إيطاليا.. ومارتينيز يقود الهجوم ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام