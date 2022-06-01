مباشر - إيطاليا (0) (0) الأرجنتين.. التهديد الأول
الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 20:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا والأرجنتين في مباراة "النهائي" والتي تجمع بطلا قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.
ويلتقي منتخب إيطاليا بطل أوروبا مع الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.
ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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ق 12: تسديدة من راسبادوري في منتصف مرمى الأرجنتين يتصدى لها الحارس بسهولة.
بداية اللقاء
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