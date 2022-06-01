إصابة تياجو تبعده عن منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 17:12

كتب : FilGoal

إسبانيا × اليونان

أعلن منتخب إسبانيا استبعاد تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول من معسكره الحالي استعدادا لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية في يونيو الجاري.

إسبانيا تواجه البرتغال يوم الخميس، ضمن الجولة الأولى بمرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية وتلعب بعدها 3 مباريات أخرى.

وأفاد الاتحاد الإسباني في بيان "سيغادر تياجو المعسكر بسبب الإصابة".

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وأضاف البيان "ستمنعه إصابة عضلية من لعب أول 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية".

وشارك تياجو في لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل وخسر مع ليفربول أمام ريال مدريد بهدف.

وتشير التقارير إلى أن لويس إنريكي مدرب إسبانيا لن يضم أي لاعب بدلا من تياجو.

وأصبح معسكر إسبانيا يضم 24 لاعبا لخوض المباريات الـ4 المقبلة.

يلعب منتخب اللاروخا ضد البرتغال ثم التشيك ثم سويسرا ثم التشيك مرة أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.

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