ينافس رونالدو ودي بروين.. صلاح مرشح لجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العام في إنجلترا.

وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للجائزة للمرة الأولى منذ 2017-2018 عندما فاز بالجائزة وقتها.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

محمد صلاح - ليفربول

ساديو ماني - ليفربول

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

هاري كين - توتنام

كريستانو رونالدو - مانشستر يونايتد

فيرجيل فان دايك - ليفربول

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز في الحفل السنوي 9 يونيو في السابعة مساء بتوقيت لندن.

وتم الإعلان في وقت سابق عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب. (طالع التفاصيل)

محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة النقاد الرياضيين.

بينما فاز دي بروين بالجائزة من رابطة الدوري الإنجليزي.

وسبق لمحمد صلاح أن فاز بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين في 2017-2018.

صلاح حصد الحذاء الذهبي الثالث له في إنجلترا في موسمه الخامس مع ليفربول بالاشتراك مع سون هيونج مين لاعب توتنام.

صلاح حقق لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا.

وأصبح صلاح رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

وتساوى صلاح مع الثنائي هاري كين وألان شيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

وجمع محمد صلاح بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول قادما من روما في 2017 ليسجل 156 هدفا ويصنع 63 آخرين في 254 مباراة.

صلاح فاز مع ليفربول بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.