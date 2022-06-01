كرة يد - علي زين ينضم للثنائي المصري في دينامو بوخارست

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 16:52

كتب : FilGoal

علي زين مع لقب كأس ملك إسبانيا

انضم المصري علي زين لاعب كرة اليد إلى نادي دينامو بوخارست الروماني بعد اقتراب عقده من النهاية مع نادي برشلونة الإسباني في 19 يونيو الجاري.

وانتقل زين إلى برشلونة يوليو الماضي قادمًا من صفوف الشارقة لمدة موسم فقط.

ووقع صاحب الـ35 عاما مع نادي دينامو بوخسارت لمدة موسمين أي حتى 2024.

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وتأهل علي زين رفقة برشلونة لكرة اليد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وحال التأهل لنهائي المسابقة سيخوض المباراة قبل الرحيل عن الفريق.

وتقام مباريات نصف النهائي والنهائي في لانكسيس أرينا في مدينة كولون بألمانيا يومي 18 و19 يونيو الجاري.

وينضم زين إلى الثنائي المصري ممدوح هاشم وأحمد خيري اللذان يلعبان في صفوف الفريق الروماني الموسم الحالي.

وكان هاشم قد انتقل إلى صفوف دينامو بوخارست الروماني قادما من مونبيليه في صيف 2019 بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي.

بينما انضم خيري إلى صفوف دينامو بوخاريست الروماني صيف 2021 قادما من صفوف غريمه ستيوا بوخاريست.

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