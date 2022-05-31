كرة طائرة - هزيمة سيدات الأهلي في النهائي أمام البنك الكيني بنتيجة 3-1

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 21:06

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - كرة طائرة

خسرت سيدات الأهلي المباراة النهائية من بطولة إفريقيا للأندية كرة طائرة أمام البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1 والمقامة في تونس.

وانتهى الشوط الأول بخسارة الأهلي بنتيجة 25-18، وعزز الفريق الكيني تفوقه بالفوز في الشوط الثاني 25-22.

عادت سيدات الأهلي في الشوط الثاني وفزن بنتيجة 25-11.

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واستطاعت سيدات الفريق الكيني حسم اللقاء واللقب بالفوز في الشوط الرابع بنتيجة 28-26.

وكانت سيدات الأهلي تأهلن من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، ثم فزن على أسيك ميموزا الإيفواري في ربع النهائي والأوليمبي القليبي التونسي في نصف النهائي، قبل خسارة اللقب.

ويُعد الأهلي هو البطل التاريخي للبطولة بعشرة ألقاب، يأتي بعده الأنابيب الكيني بستة ألقاب.

واعتذر الأهلي عن المشاركة في النسخة السابقة من البطولة.

وحقق الأحمر آخر بطولاته في 2019 على حساب قرطاج التونسي في النهائي.

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