كرة يد - تحديد مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية بالكامل

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 14:01

كتب : FilGoal

يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وتقام كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في مصر خلال الفترة ما بين 11 لـ18 يوليو المقبل.

وستقام البطولة على صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية لانشغال استاد القاهرة ببطولة العالم للسلاح.

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وتقع مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من المغرب والكاميرون.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته بمواجهة الكاميرون يوم 11 يوليو على صالة حسن مصطفى.

ويلعب منتخب مصر في الجولة الثانية مع المغرب يوم 13 يوليو على نفس الصالة.

وتقام مباريات ربع النهائي يوم 15 يوليو.

بينما ستلعب مباريات نصف النهائي يوم 16 يوليو.

وتختتم البطولة بمباريات تحديد المراكز والمباراة النهائية يوم على صالة حسن مصطفى يوم 18 يوليو.

منتخب مصر هو حامل لقب البطولة بعد التتويج بنسخة 2020 عندما حقق الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23.

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