سكاي: أستون فيلا متفتح على سماع العروض المقدمة لـ تريزيجيه

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 13:15

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - أستون فيلا

لن يمانع نادي أستون فيلا رحيل لاعبه المصري محمود حسن تريزيجيه الصيف الحالي.

ونشرت صحيفة سكاي سبورتس تقريرا مطولا عن خطة أستون فيلا في سوق الانتقالات الحالي مع ستيفن جيرارد من أجل المنافسة على مقعد أوروبي الموسم المقبل.

وأوضح روب دورسيت كاتب التقرير أن أستون فيلا متفتح لسماع أي عروض تقدم لـ محمود حسن تريزيجيه، وأنور الغازي، ومورجن سانسون وبيرتراند تراوري.

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ولعب محمود حسن تريزيجيه النصف الثاني من الموسم معارا إلى باشاك شهير التركي ليشارك معه في 13 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

تريزيجيه انتقل لصفوف أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي في يوليو 2019 ليشارك مع الفيلانز في 64 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وتعاقد أستون فيلا مع بوبكر كومارا في صفقة انتقال حر كلاعب وسط، ودييجو كارلوس مدافع إشبيلية، وتفعيل بند الشراء في عقد فيليبي كوتينيو.

وما زال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا يرغب في تدعيم مركز قلب الدفاع مع وجود جيمس تاركوفسكي مدافع بيرنلي وكالفن باسي مدافع رينجرز الأسكتلندي.

ولم يتم حسم موقف لاعب الوسط دوجلاس لويز مع عدم توقيعه على عقد جديد وارتباط اسمه بأكثر من ناد في أوروبا.

لاعب آخر لم يتبق منه سوى عام واحد على عقده هو المراهق المحلي كارني تشوكويميكا. ينتظر أستون فيلا استمراره في الفريق على الرغم من التقارير في إسبانيا التي تشير إلى أن برشلونة يراقب تقدمه.

ولعب محمود حسن تريزيجيه النصف الثاني من الموسم معارا إلى باشاك شهير التركي ليشارك معه في 13 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

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