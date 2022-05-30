استراحة نهائي إفريقيا - الأهلي (0)-(1) الوداد.. نهاية الشوط الأول
الإثنين، 30 مايو 2022 - 20:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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نهاية الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف دون رد
ق 35: ركنية على رأس طاهر والكرة تمر جوار القائم
ق 24: ياسر يهدر التعادل برأسية خطيرة بعد ركنية معلول
ق 22: تسديدة قوية من طاهر الدفاع يبعدها ركنية
ق 20: الشحات يهدر فرصة خطيرة بعد تمريرة من معلول
ق 15: هدف أول للوداد من المترجي
ق 11: مبينزا يسدد كرة قوية تصطدم في العارضة
ق 9: ياسر إبراهيم يبعد عرضية خطيرة
انطلاق المباراة
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