استراحة نهائي إفريقيا - الأهلي (0)-(1) الوداد.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 30 مايو 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

زهير المترجي يسجل ويحتفل بهدف الوداد ضد الأهلي - نهائي دوري أبطال إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل الوداد – جبران أساسي.. وخماسي في الوسط ضد الأهلي بـ نهائي إفريقيا تشكيل الأهلي - عودة ديانج وحمدي ضد الوداد في نهائي إفريقيا.. والسولية على مقاعد البدلاء

نهاية الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف دون رد

ق 35: ركنية على رأس طاهر والكرة تمر جوار القائم

ق 24: ياسر يهدر التعادل برأسية خطيرة بعد ركنية معلول

ق 22: تسديدة قوية من طاهر الدفاع يبعدها ركنية

ق 20: الشحات يهدر فرصة خطيرة بعد تمريرة من معلول

ق 15: هدف أول للوداد من المترجي

ق 11: مبينزا يسدد كرة قوية تصطدم في العارضة

ق 9: ياسر إبراهيم يبعد عرضية خطيرة

انطلاق المباراة

الأهلي الوداد المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
بعد 195 دقيقة.. الأهلي يتأخر للمرة الأولى في نهائي إفريقيا منذ أربع سنوات تشكيل الوداد – جبران أساسي.. وخماسي في الوسط ضد الأهلي بـ نهائي إفريقيا تشكيل الأهلي - عودة ديانج وحمدي ضد الوداد في نهائي إفريقيا.. والسولية على مقاعد البدلاء انتهى ما قبل نهائي إفريقيا - إعلان تشكيل الفريقين لاعب الوداد السابق لـ في الجول: الأهلي متمرس في النهائيات.. ولكن فريقنا بمن حضر السفير المصري في المغرب يعلن عبر في الجول حل أزمة مقاعد جماهير الأهلي الخطيب يبلغ السفير المصري بتطورات الموقف في مركب محمد الخامس سفير مصر يعلن استقبال آخر طائرة مشجعين لـ الأهلي "أي مصري مقيم في المغرب له تذكرة"
أخر الأخبار
بعد 195 دقيقة.. الأهلي يتأخر للمرة الأولى في نهائي إفريقيا منذ أربع سنوات 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
أوليفر كان يرد على ليفاندوفسكي: تصريحات مثل هذه لا تأخذك إلى أي مكان 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا 55 دقيقة | رياضات أخرى
اللاهزيمة مستمرة لكتيبة جلال.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع البنك الأهلي سلبيا ساعة | الكرة المصرية
رسالة من هنري لـ صلاح بعد مواجهة ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة نهائي إفريقيا - الأهلي (0)-(1) الوداد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الوداد – جبران أساسي.. وخماسي في الوسط ضد الأهلي بـ نهائي إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - عودة ديانج وحمدي ضد الوداد في نهائي إفريقيا.. والسولية على مقاعد البدلاء ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام