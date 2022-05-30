استراحة نهائي إفريقيا - الأهلي (0)-(1) الوداد.. نهاية الشوط الأول

بعد 195 دقيقة.. الأهلي يتأخر للمرة الأولى في نهائي إفريقيا منذ أربع سنوات

تشكيل الوداد – جبران أساسي.. وخماسي في الوسط ضد الأهلي بـ نهائي إفريقيا

تشكيل الأهلي - عودة ديانج وحمدي ضد الوداد في نهائي إفريقيا.. والسولية على مقاعد البدلاء

انتهى ما قبل نهائي إفريقيا - إعلان تشكيل الفريقين

لاعب الوداد السابق لـ في الجول: الأهلي متمرس في النهائيات.. ولكن فريقنا بمن حضر

السفير المصري في المغرب يعلن عبر في الجول حل أزمة مقاعد جماهير الأهلي

الخطيب يبلغ السفير المصري بتطورات الموقف في مركب محمد الخامس

سفير مصر يعلن استقبال آخر طائرة مشجعين لـ الأهلي "أي مصري مقيم في المغرب له تذكرة"