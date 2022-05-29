استراحة في الدوري - المصري (0) - (0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 29 مايو 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - بيراميدز - المصري - الصور من المركز الإعلامي لبيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد بيراميدز على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري المصري الممتاز..

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

فيما يحتل المصري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

أخبار متعلقة
التشكيل - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. بيراميدز يتسلح بفخري لاكاي قائمة بيراميدز – استمرار غياب رمضان صبحي.. وغياب أحمد الشناوي ضد المصري البنك الأهلي يزيد متاعب المصري بثلاثية كريم ذكري: السكوت لم يكن ضعفا بل محاولة لإنقاذ المصري.. الخطة يجب تغييرها بالكامل

وخسر المصري مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث جمع نقطة وحيدة في آخر 7 مباريات.

أتت تلك النقطة بالتعادل مع غزل المحلة 1-1، الذي تبع ثلاث هزائم أمام الزمالك 2-1 والمقاولون العرب 2-0 والإسماعيلي 3-2.

كما كانت خسارته أمام البنك هي الثالثة على التوالي بعد خسارتين أمام سموحة 2-1 وفيوتشر 1-0.

ويرجع آخر فوز حققه المصري في الدوري إلى 9 إبريل، حين تغلب على الأهلي بهدف دون رد في الأسبوع الثالث عشر للمسابقة.

على الناحية الأخرى لم ينجح بيراميدز في تحقيق الفوز بآخر 3 مباريات في الدوري، حيث تعادل مع فاركو سلبيا، ثم خسر أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وتعادل سلبيا مع فيوتشر.

ويرجع آخر فوز حققه بيراميدز في الدوري إلى 11 مايو، حيث فاز على مصر المقاصة بهدفين دون رد في الأسبوع الثامن عشر.

يمكنك متابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

----

ق 34 تسديدة من عمر جابر من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكنها بعيدة عن المرمى

ق 9 إسلام عيسى يسدد بجوار القائم

بداية المباراة

بيراميدز الدوري المصري المصري
نرشح لكم
الثاني على التوالي للفريقين.. فيوتشر يتعادل مع إيسترن كومباني خبر في الجول - جاهزية السولية في المران الأخير تحسم موقفه من نهائي إفريقيا التشكيل - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. بيراميدز يتسلح بفخري لاكاي مؤتمر حارس الوداد: يجب أن نفوز بالنهائي أمام الأهلي انتهت الدوري المصري - فيوتشر (1)-(1) إيسترن.. نهاية المباراة مؤتمر الركراكي: الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا ويعرف كيف يفوز.. والوداد فريق "الجرينتا" الأهلي بالطاقم الأساسي في نهائي إفريقيا.. والوداد بالأبيض الأهلي يعلن عدم تلقيه إخطار من كاف بشأن توقف تقنية الفيديو في نهائي إفريقيا
أخر الأخبار
رغم خسارة الدوري والأبطال.. حافلة ليفربول تطوف شوارع المدينة 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة في الدوري - المصري (0) - (0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | الكرة المصرية
الثاني على التوالي للفريقين.. فيوتشر يتعادل مع إيسترن كومباني 57 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جاهزية السولية في المران الأخير تحسم موقفه من نهائي إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
مباشر الصعود لـ الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1) - (0) هدرسفيلد.. ثلث ساعة أخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. بيراميدز يتسلح بفخري لاكاي ساعة | الكرة المصرية
لمناقشة الترتيبات الأخيرة.. الخطيب يجتمع مع أعضاء إدارة الأهلي في المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
فالفيردي: كان علينا تحمل الكثير أمام ليفربول.. وهذه قصتي مع المرحاض 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام 4 مرتضى: أحد الإعلاميين سرب خبر توقيع بنشرقي لـ الأهلي.. وسنحقق أحلام الجمهور