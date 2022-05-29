مباشر الصعود لـ الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1) - (0) هدرسفيلد.. ثلث ساعة أخيرة

الأحد، 29 مايو 2022 - 18:00

كتب : FilGoal

نوتنجهام فورست أمام هدرسفيلد - نهائي البلاي أوف

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نوتنجهام فورست وهدرسفيلد المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: جووووووووول أول لنوتنجهام فورست عن طريق ليفي كولويل بالخطأ في مرماه بعد عرضية من جيمس جارنر

ق37: اوووووووه وارد لاعب هدرسفيلد يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد عرضية من ضربة ركنية وتسديدة بجوار القائم

ق15: رأسية من فيليب زينكرناجيل بجوار القائم

ق10: سيطرة من هدرسفيلد دون خطورة

بداية المباراة

نوتنجهام فورست هدرسفيلد التشامبيونشيب البلاي أوف
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