مباشر الصعود لـ الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1) - (0) هدرسفيلد.. ثلث ساعة أخيرة
الأحد، 29 مايو 2022 - 18:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نوتنجهام فورست وهدرسفيلد المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: جووووووووول أول لنوتنجهام فورست عن طريق ليفي كولويل بالخطأ في مرماه بعد عرضية من جيمس جارنر
ق37: اوووووووه وارد لاعب هدرسفيلد يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد عرضية من ضربة ركنية وتسديدة بجوار القائم
ق15: رأسية من فيليب زينكرناجيل بجوار القائم
ق10: سيطرة من هدرسفيلد دون خطورة
بداية المباراة
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