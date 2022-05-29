انتهت الدوري المصري - فيوتشر (1)-(1) إيسترن.. نهاية المباراة
الأحد، 29 مايو 2022 - 16:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد إيسترن كومباني في الجولة الـ21 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 43: جوووول إيسترن والتعادل بضربة رأسية من محمد صالح
ق 12: جوووول أحمد رفعت والأول من ركلة جزاء
انطلاق المباراة
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