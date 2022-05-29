روبرتسون: صديقي لم يدخل نهائي أوروبا ومتهم بحيازة تذكرة مزورة

عبر أندرو روبرتسون مدافع ليفربول عن شعوره بالاستياء بسبب أحداث الشغب التي شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا بين الجماهير والشرطة الفرنسية خارج الملعب.

أندرو روبيرتسون النادي : ليفربول ليفربول

وقال روبرتسون عبر بي بي سي عقب المباراة: "أحد أصدقائي تم منعه من دخول الملعب ومتهم بحيازة تذكرة مزورة".

وأضاف "الشرطة أخبرته أن التذكرة التي يحملها مزورة، وأنا أؤكد أنه عكس ذلك، لقد كانت فوضى حقا".

وأتم "لأكون صادقا، في بعض الأحيان الناس يختلقون الأمر ويصابون بالذعر، ولكن إلقاء الغاز المسيل على الجمهور أمر غير مقبول".

وأعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 68 شخصا بعد مشاهد الفوضى التي نشبت خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في باريس بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وذكرت الشرطة الفرنسية أن 174 شخصا تعرضوا للإصابة دون الكشف عن جنسيات المصابين.

وتأخرت بداية المباراة لمدة 36 دقيقة بسبب أعمال الشغب خارج ملعب سان دوني في باريس الذي احتضن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في النهائي.

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