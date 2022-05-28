كورتوا يمنع صلاح من التسجيل ثلاث مرات
السبت، 28 مايو 2022 - 21:58
كتب : FilGoal
منع تيبو كورتوا حارس ريال مدريد محمد صلاح لاعب ليفربول من تسجيل الهدف الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب ريال مدريد مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة المقامة على ملعب سان دوني في فرنسا.
الهجمة الأولى كانت بلمسة من صلاح من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 15 ولكن الحارس البلجيكي تصدى ببراعة على الرغم من ذهابها عكس اتجاهه.
وبعد دقيقتين فقط سدد صلاح كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن كورتوا تصدى للكرة ببراعة على مرتين.
وفي الدقيقة الـ 34 كاد صلاح أن يسجل برأسية بعد عرضية من أرنولد ولكن كورتوا أمسك بالكرة بثبات.
وكانت المباراة قد تم تأجيلها ثلاث مرات لمدة 36 دقيقة بسبب أعمال شغب خارج الملعب(طالع التفاصيل)
نرشح لكم
بكاء مبكر.. تياجو ألكانتارا يشارك ضد ريال مدريد بعد تقلبات عديدة استراحة نهائي الأبطال – ليفربول (0) - (0) ريال مدريد.. قمة مثيرة تشكيل نهائي الأبطال – ماني مهاجم.. صلاح أساسي وتواجد ألكانتارا بوكيتينو يكشف عن الفريق الذي سيشجعه في نهائي أبطال أوروبا صلاح يختار فريقه الخماسي: أعتذر لفان دايك تشكيل نهائي الأبطال - ريال مدريد يتسلح بـ "ثلاثية الثلاثية" لمواجهة ليفربول توتي يوجه أنظار العالم على مصر من خلال الأهرام للمشروبات المباراة رقم 63.. نهائي دوري أبطال أوروبا وذروة الموسم لـ ليفربول