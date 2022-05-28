كورتوا يمنع صلاح من التسجيل ثلاث مرات

السبت، 28 مايو 2022 - 21:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا

منع تيبو كورتوا حارس ريال مدريد محمد صلاح لاعب ليفربول من تسجيل الهدف الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة المقامة على ملعب سان دوني في فرنسا.

الهجمة الأولى كانت بلمسة من صلاح من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 15 ولكن الحارس البلجيكي تصدى ببراعة على الرغم من ذهابها عكس اتجاهه.

أخبار متعلقة
تشكيل نهائي الأبطال - ريال مدريد يتسلح بـ "ثلاثية الثلاثية" لمواجهة ليفربول المباراة رقم 63.. نهائي دوري أبطال أوروبا وذروة الموسم لـ ليفربول كادينا سير: التشاؤم يجبر بنزيمة على قرار قبل مواجهة ليفربول فيرمينو: أمنيتي البقاء في ليفربول

وبعد دقيقتين فقط سدد صلاح كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن كورتوا تصدى للكرة ببراعة على مرتين.

وفي الدقيقة الـ 34 كاد صلاح أن يسجل برأسية بعد عرضية من أرنولد ولكن كورتوا أمسك بالكرة بثبات.

وكانت المباراة قد تم تأجيلها ثلاث مرات لمدة 36 دقيقة بسبب أعمال شغب خارج الملعب(طالع التفاصيل)

دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح ريال مدريد
نرشح لكم
بكاء مبكر.. تياجو ألكانتارا يشارك ضد ريال مدريد بعد تقلبات عديدة استراحة نهائي الأبطال – ليفربول (0) - (0) ريال مدريد.. قمة مثيرة تشكيل نهائي الأبطال – ماني مهاجم.. صلاح أساسي وتواجد ألكانتارا بوكيتينو يكشف عن الفريق الذي سيشجعه في نهائي أبطال أوروبا صلاح يختار فريقه الخماسي: أعتذر لفان دايك تشكيل نهائي الأبطال - ريال مدريد يتسلح بـ "ثلاثية الثلاثية" لمواجهة ليفربول توتي يوجه أنظار العالم على مصر من خلال الأهرام للمشروبات المباراة رقم 63.. نهائي دوري أبطال أوروبا وذروة الموسم لـ ليفربول
أخر الأخبار
كورتوا يمنع صلاح من التسجيل ثلاث مرات 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: محمود علاء يغيب أمام الأهلي للإيقاف 37 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: نركز للظهور بشكل أفضل عقب التوقف الدولي 50 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: كسرنا عقدة استاد القاهرة بالتدريبات.. وهذا سبب عودة أبو جبل للتشكيل الأساسي ساعة | الكرة المصرية
حازم إمام: نعتذر للجمهور عن نتائج الفترة الماضية وتوقعنا عدم حضورهم أمام الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
بكاء مبكر.. تياجو ألكانتارا يشارك ضد ريال مدريد بعد تقلبات عديدة ساعة | دوري أبطال أوروبا
اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - سيدات الأهلي تتأهلن إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على القليبي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون