كورتوا يمنع صلاح من التسجيل ثلاث مرات

منع تيبو كورتوا حارس ريال مدريد محمد صلاح لاعب ليفربول من تسجيل الهدف الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة المقامة على ملعب سان دوني في فرنسا.

الهجمة الأولى كانت بلمسة من صلاح من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 15 ولكن الحارس البلجيكي تصدى ببراعة على الرغم من ذهابها عكس اتجاهه.

وبعد دقيقتين فقط سدد صلاح كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن كورتوا تصدى للكرة ببراعة على مرتين.

وفي الدقيقة الـ 34 كاد صلاح أن يسجل برأسية بعد عرضية من أرنولد ولكن كورتوا أمسك بالكرة بثبات.

وكانت المباراة قد تم تأجيلها ثلاث مرات لمدة 36 دقيقة بسبب أعمال شغب خارج الملعب(طالع التفاصيل)