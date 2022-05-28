بكاء مبكر.. تياجو ألكانتارا يشارك ضد ريال مدريد بعد تقلبات عديدة

انهمر تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط ليفربول في البكاء أثناء إجرائه عملية الإحماء استعدادا للقاء ريال مدريد.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد مساء اليوم السبت في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول أعلن تواجد ألكانتارا في التشكيل الأساسي بعد شكوك حول لحاقه بالمباراة للإصابة.

ولكن أثناء الإحماء تدرب اللاعب الإسباني بشكل منفرد بشكل مفاجئ وقام نابي كيتا زميله في الفريق بالإحماء رغم تواجده على مقاعد البدلاء.

وبعد حديث مع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول والأطباء بدا أن ألكانتارا لن يشارك في المباراة.

وأخيرا انتهت المسألة بظهور تياجو ألكانتارا في التشكيل الأساسي للمباراة لدى انطلاقها.





















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