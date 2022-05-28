مباشر نهائي الأبطال – ليفربول (0) - (0) ريال مدريد.. كورتوا يحرم صلاح من هدف محقق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وريال مدريد التي تقام في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق18: يا رباااااه تسديدة قوية من صلاح بيسراه تصدى لها كورتوا على مرتين.

ق15: تمريرة زاحفة من أرنولد قابلها صلاح بتسديدة بيمناه تألق أمامها كورتوا وتصدى بعدها لتسديدة من ألكانتارا.

ق8: محاولات من كلا الفريقين للسيطرة على المباراة لكن دون خطورة حقيقية أو أفضلية لأي منهما على الآخر.

انطلاق المباراة.

9:30 - الآن المباراة ستبدأ في موعدها الذي تم الإعلان عنه 9:36.

9:22 - بداية الحفل الغنائي الآن.

9:18 - الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل ثالث للمباراة ولكن تلك المرة لـ6 دقائق فقط لتنطلق في تمام الـ9:36.

9:17 - برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني ينشر فيديو لاقتحام جماهير ليفربول للملعب بدون تذاكر.

9:10 - تأجيل المباراة لـ15 دقيقة أخرى لتنطلق في التاسعة والنصف مساء.

9:00 - الجمهور الفرنسي يقوم بسرقة جماهير ليفربول وريال مدريد أمام الملعب.

8:55 - جمهور ليفربول يقتحم الملعب بدون تذاكر، وآخرين يحملون التذاكر لم يستطيعوا الدخول للملعب وتم إغلاق الأبواب أمامهم وقوات مكافحة الشغب تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع.

8:50 - الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يعلن تأجيل المباراة 15 دقيقة بسبب دواعي أمنية.

8:45 - يبدو أن إصابة تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول تجددت ولن يكون أساسيا ويتدرب الآن منفردا ونابي كيتا يجري عمليات الإحماء.