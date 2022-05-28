مباشر نهائي الأبطال – ليفربول يواجه ريال مدريد.. نهاية الحفل الغنائي

السبت، 28 مايو 2022 - 20:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كريم بنزيمة - ريال مدريد - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وريال مدريد التي تقام في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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9:30 - الآن المباراة ستبدأ في موعدها الذي تم الإعلان عنه 9:36.

9:22 - بداية الحفل الغنائي الآن.

9:18 - الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل ثالث للمباراة ولكن تلك المرة لـ6 دقائق فقط لتنطلق في تمام الـ9:36.

9:17 - برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني ينشر فيديو لاقتحام جماهير ليفربول للملعب بدون تذاكر.

9:10 - تأجيل المباراة لـ15 دقيقة أخرى لتنطلق في التاسعة والنصف مساء.

9:00 - الجمهور الفرنسي يقوم بسرقة جماهير ليفربول وريال مدريد أمام الملعب.

8:55 - جمهور ليفربول يقتحم الملعب بدون تذاكر، وآخرين يحملون التذاكر لم يستطيعوا الدخول للملعب وتم إغلاق الأبواب أمامهم وقوات مكافحة الشغب تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع.

8:50 - الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يعلن تأجيل المباراة 15 دقيقة بسبب دواعي أمنية.

8:45 - يبدو أن إصابة تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول تجددت ولن يكون أساسيا ويتدرب الآن منفردا ونابي كيتا يجري عمليات الإحماء.

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