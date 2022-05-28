انتهت في الدوري المصري – سموحة (1) - (1) إنبي.. التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سموحة وإنبي التي تقام في ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري.

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ق 93 مصطفى شلبي يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق 92 ركلة جزاء محتسبة هذه المرة ضد أحمد رمضان بيكهام

ق 85 تقنية الفيديو ترفض ركلة الجزاء

ق 83 ركلة جزاء لصالح إنبي قيد مراجعة الفيديو بعد عرقلة جون إيبوك

ق 82 محمد عبد العاطي بدلا من حمدي علاء في صفوف سموحة

ق 76 جرجس مجدي بدلا من علي فوزي في صفوف إنبي

ق 63 أحمد جمال بدلا من مصطفى الخواجة في صفوف سموحة

ق 58 أول تبديلات إنبي بنزول محمد شريف محمد وهشام عادل بدلا من مصطفى ياسر شكشك ومحمد إسماعيل حامد

ق 56 ركلة حرة يسددها مصطفى شلبي فوق العارضة

ق 54 صديق كالابا يسدد وعبد العزيز البلعوطي يتصدى

بداية الشوط الثاني

ق 30 جووول أول أهداف سموحة بواسطة صديق كالابا بعد تمريرة حاسمة من عبد الكبير الوادي

ق 23 كيف ضاعت؟ جون إيبوكا في أنسب موقع للتسجيل لصالح إنبي ولكن يسدد في القائم

ق 17 قرار الفيديو.. لا ركلة جزاء

ق 16 إنبي يطالب بركلة جزاء

ق 3 صديق كالابا يسدد في العارضة

بداية المباراة