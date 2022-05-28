انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) الإسماعيلي.. الأبيض يفوز

السبت، 28 مايو 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف

ق 77: إمام عاشور تسديدة قوية في القائم

ق 67: نزول عبد الشافي بدلا من عبد الله جمعة

ق 63: جوووول عمر السعيد والهدف الثاني بعد عرضية من زيزو

ق 62: نزول سيف جعفر وعمر السعيد وخروج بنشرقي وأوباما

ق 60: جووووول باهر المحمدي والتعادل من ركلة جزاء

ق 56: ركلة جزاء للإسماعيلي بعد تدخل من محمود علاء على محمد الشامي

ق 46: نزول أوناجم بدلا من حازم إمام

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-صفر

ق 44: أبو جبل يتصدى لتسديدة عبد الرحمن مجدي

ق 42: جوووول بنشرقي والهدف الأول

ق 40: عرضية من بنشرقي ورأسية من محمود علاء يمسك بها الحارس بسهولة

ق 20: سقوط من محمد عادل داخل منطقة الجزاء ومطالبات بركلة جزاء والحكم يشير إلى استكمال اللعب

ق 16: تسديدة من إمام عاشور تمر أعلى العارضة

ق 10: تسديدة من أوباما تمر جوار المرمى

انطلاق المباراة

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري
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