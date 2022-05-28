انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) الإسماعيلي.. الأبيض يفوز
السبت، 28 مايو 2022 - 17:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة الـ21 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف
ق 77: إمام عاشور تسديدة قوية في القائم
ق 67: نزول عبد الشافي بدلا من عبد الله جمعة
ق 63: جوووول عمر السعيد والهدف الثاني بعد عرضية من زيزو
ق 62: نزول سيف جعفر وعمر السعيد وخروج بنشرقي وأوباما
ق 60: جووووول باهر المحمدي والتعادل من ركلة جزاء
ق 56: ركلة جزاء للإسماعيلي بعد تدخل من محمود علاء على محمد الشامي
ق 46: نزول أوناجم بدلا من حازم إمام
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 1-صفر
ق 44: أبو جبل يتصدى لتسديدة عبد الرحمن مجدي
ق 42: جوووول بنشرقي والهدف الأول
ق 40: عرضية من بنشرقي ورأسية من محمود علاء يمسك بها الحارس بسهولة
ق 20: سقوط من محمد عادل داخل منطقة الجزاء ومطالبات بركلة جزاء والحكم يشير إلى استكمال اللعب
ق 16: تسديدة من إمام عاشور تمر أعلى العارضة
ق 10: تسديدة من أوباما تمر جوار المرمى
انطلاق المباراة