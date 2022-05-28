لياو يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه.. ويصف مالديني بالماس الخام

السبت، 28 مايو 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان - روما

علق البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان على اهتمام ريال مدريد بضمه عقب تجديد كيليان مبابي تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وجدد مبابي تعاقده مع سان جيرمان لثلاث سنوات بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال لياو في تصريحات نقلتها صحيفة "آبولا" البرتغالية: "لدي عامان آخران في عقدي مع ميلان واشعر أنني في بيتي هناك".

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وأضاف "الشائعات حول اهتمام ريال مدريد تجعلني سعيدا، لكني أسير بشكل جيد مع ميلان وفخور بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين".

ويقضي لياو أفضل مواسمه بقميص ميلان إذ سجل 14 هدفا في جميع المسابقات وينتهي تعاقده في 2024.

وعن باولو مالديني أسطورة ميلان والمدير التقني للنادي قال: "مالديني رائع و يقدم الكثير لميلان، أعتبره مثل الماس الخام".

وتابع "غادرت سبورتينج صغيرا جدا وذهبت إلى ليل، الدوري الفرنسي قوي وساعدني في التطور كثيرا".

وواصل "أول موسمين لي مع ميلان لم يكونا كما أردت لكني الآن أكثر نضجا وأشعر بثقة أكبر".

ويتواجد لياو ضمن معسكر المنتخب البرتغالي الذي يستعد لمواجهة منتخبات إسبانيا وسويسرا والتشيك خلال شهر يونيو الجاري ضمن منفاست بطولة دوري الأمم الأوروبية.

لياو (22 عاما) خاض مع ميلان 115 مباراة سجل 27 هدفا وصنع 21 في جميع المسابقات.

وتصدر البرتغالي ترتيب هدافي الروسونيري الموسم الجاري بجميع المسابقات وقاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي.

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