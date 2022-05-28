أودريوزولا يعلن عودته لـ ريال مدريد: سأكون جزءا من الفريق الموسم المقبل

السبت، 28 مايو 2022 - 00:30

كتب : FilGoal

ألفارو أودريوزولا - ريال مدريد - فياريال

أعلن ألفارو أودريوزولا لاعب ريال مدريد المعار إلى فيرونتينا الإيطالي رغبته في العودة إلى النادي الملكي الموسم المقبل.

وغادر أودريوزولا ريال مدريد إلى فيرونتينا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد الصيف الماضي.

وصرّح أودريوزولا لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "لن أبقى في فيورنتينا، لقد كان وقتا رائعًا لكنني الآن جاهز لمواجهة ريال مدريد".

أخبار متعلقة
مؤتمر أنشيلوتي: أحارب قلقي بالنظر لوجوه اللاعبين.. والعاشرة مفتاح نجاح ما يعيشه ريال مدريد الآن أرنولد: ريال مدريد يجعل المباريات أكبر.. ولدي فرصة لم يحظ بها أساطير اللعبة حٌسم الأمر.. كلوب يكشف موقف تياجو من مواجهة ريال مدريد روبرتسون: ريال مدريد لم يلعب في نسق مرتفع منذ 3 أسابيع

وأضاف "هذا هو هدفي، أن أكون جزءًا من فريق ريال مدريد الموسم المقبل".

صحيفة "آس" أفادت في وقت سابق أن ريال مدريد لم يحدد موقفه بعد من عودة أودريوزولا في ظل رغبة فيرونتيا لضم اللاعب.

وأشارت إلى أن النادي الملكي سيؤجل المفاوضات بشأن صفقة اللاعب لما بعد نهائي دوري أبطال أرووبا بين ريال مدريد وليفربول غدا.

وشارك أودريوزولا بقميص فيرونتينا في 27 مباراة سجل خلالها هدف وصنع آخر.

صاحب الـ26 عاما انتقل إلى ريال مدريد عام 2018 قادما من ريال سوسيداد، قبل أن يخرج معارا لـ بايرن ميونيخ في 2020.

وفاز أودريوزولا مع ريال مدريد بألقاب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

اقرأ أيضا

دعوة من الأهلي لجماهيره في المغرب

أسباب غياب خماسي الزمالك أمام الإسماعيلي

قائمة إيهاب جلال الأولية - 44 لاعبا لـ منتخب مصر على طريقة إنريكي

ماذا قال موسيماني على أعتاب مواجهة الوداد

ريال مدريد ألفارو أودريوزولا
نرشح لكم
تايمز: توموري وافق على تجديد تعاقده مع ميلان مالانج سار المعار من تشيلسي: أعود إلى فرنسا مختلفا تماما فيفا يقدم افتتاح كأس العالم 2022 لـ24 ساعة.. البداية بلقاء قطر والإكوادور "يمتلك الحمض النووي لـ فيورنتينا".. ميلينكوفيتش مستمر لـ 5 مواسم سبورت - رسالة أخيرة من برشلونة إلى دي يونج: خفض راتبك 50% أو ارحل تحت قيادة يوريتش.. تورينو يستعير فلاسيتش من وست هام لتعويض رحيل سكاماكا.. ساسولو يضم أندريا بينامونتي بيلد: مانشستر يونايتد تفاوض مع فيرنر قبل انتقاله إلى لايبزيج
أخر الأخبار
تايمز: توموري وافق على تجديد تعاقده مع ميلان 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائد منتخب الشباب: أمتلك عرضين من أحد القطبين.. ولم أشعر بأنني من خارج أندية القمة 53 دقيقة | الكرة المصرية
الكومي: تعاقدنا مع مهاجم جديد.. ورسالة إلى وزير الرياضة ساعة | الكرة المصرية
رئيس سانتوس يوضح لـ في الجول حقيقة عرض الأهلي لضم لوكاس براجا ساعة | الكرة المصرية
دياب يكشف لـ في الجول 3 مقترحات من أجل الموسم الجديد وخطاب إلى فيفا في حالة واحدة ساعة | الكرة المصرية
مالانج سار المعار من تشيلسي: أعود إلى فرنسا مختلفا تماما ساعة | الكرة الأوروبية
شبكة ESPN: "العقد الأهم في حياة اللاعب".. الأهلي يتقدم بعرض لضم جناح سانتوس 2 ساعة | الكرة المصرية
فيفا يقدم افتتاح كأس العالم 2022 لـ24 ساعة.. البداية بلقاء قطر والإكوادور 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 2 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري 3 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 4 انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. سقوط جديد للذئاب