مباشر الدوري المصري - فاركو (0) - (0) مصر للمقاصة - لا خطورة

الجمعة، 27 مايو 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

فاركو - فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر للمقاصة وفاركو في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 20 مباراة.

فيما يحتل مصر للمقاصة المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة من 20 مباراة.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف أسباب غياب فتوح والجزيري عن مواجهة الإسماعيلي مرتضى: الزمالك من حقه اختيار ملعبه.. وممدوح عيد رفض حتى لا يستاء مسؤولو الأهلي هل تعرف مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2006 جيدا؟ اختبر نفسك التشكيل - عودة شريف لقيادة هجوم فاركو.. وفهمي أساسي مع المقاصة تحت قيادة مرازيق

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

بداية اللقاء

فاركو مصر للمقاصة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
قائمة الإسماعيلي - عودة بن خماسة وغياب 7 لاعبين أمام الزمالك الدوري المصري - مقصية خالد قمر تنقذ الجونة وتزيد متاعب الاتحاد السكندري التشكيل - عودة شريف لقيادة هجوم فاركو.. وفهمي أساسي مع المقاصة تحت قيادة مرازيق مرتضى: الزمالك من حقه اختيار ملعبه.. وممدوح عيد رفض حتى لا يستاء مسؤولو الأهلي في الجول يكشف أسباب غياب فتوح والجزيري عن مواجهة الإسماعيلي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي سيحصل على بعض الدوليين أمام إيسترن كومباني قائمة الزمالك - غياب المثلوثي والجزيري وفتوح عن لقاء الإسماعيلي انتهت في الدوري المصري - الجونة (1) - (0) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: أحارب قلقي بالنظر لوجوه اللاعبين.. والعاشرة مفتاح نجاح ما يعشيه ريال مدريد الآن 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: عودة ثنائي الوداد للتدريبات وحظوظ المشاركة أمام الأهلي في نهائي الأبطال 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة الإسماعيلي - عودة بن خماسة وغياب 7 لاعبين أمام الزمالك 41 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - مقصية خالد قمر تنقذ الجونة وتزيد متاعب الاتحاد السكندري 49 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - فاركو (0) - (0) مصر للمقاصة - لا خطورة 51 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - عودة شريف لقيادة هجوم فاركو.. وفهمي أساسي مع المقاصة تحت قيادة مرازيق 59 دقيقة | الكرة المصرية
كورتوا: آمل التتويج بأول دوري أبطال لي غدا.. مارسيلو: يزداد توتري كلما اقتربت المباراة ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الزمالك يعود ببرونزية بطولة إفريقيا بفوز عريض على فاب الكاميروني ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام