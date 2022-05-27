كورتوا: آمل التتويج بأول دوري أبطال لي غدا.. مارسيلو: يزداد توتري كلما اقتربت المباراة

الجمعة، 27 مايو 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - مانشستر سيتي وريال مدريد

يآمل تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بالتتويج بأول دوري أبطال له غدا السبت في نهائي المسابقة أمام ليفربول.

وقال تيبو كوراتوا على هامش المؤتمر الصحفي: "أتمنى أن أفوز بأول دوري أبطال لي غدا، لدينا جميعا نفس الحلم، إضافة إلى تاريخ ريال مدريد".

وحول ما سيفكر فيه ليفربول، رد: "لعبوا بالفعل نهائيًا ضد مدريد في 2018، وفاز ريال مدريد، أنا في الجانب الجيد في التاريخ".

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وعلق عن بنزيمة: "أنه يواصل التحسن، ويواصل التسجيل، حتى إن كنا في لحظات صعبة يجري ويضغط ولا يستسلم".

وعن أنشيلوتي، قال كوراتوا: "الديناميكيات الجيدة للفريق ترجع إلى الجهاز الفني، نحن نتدرب جيدا ونعلم أنهم يتخذون القرارات الصحيحة، لهذا السبب نحن في المكان هذا".

فيما أعرب مارسيلو لاعب ريال مدريد عن شعوره بالتوتر، قائلا: "أشعر بالتوتر منذ وصولنا للنهائي، والتوتر يزداد كلما اقترب الموعد بسبب أني أعرف ما تمثله المباريات النهائية لهذا النادي".

وعن احتمال مشاركة في دوري الأبطال مع ريال مدريد للمرة الخامسة، رد: "أنا متحمس للغاية، وصلنا لهذه المرحلة بعد فترة طويلة ونعلم مدى أهمية أن تكون قادرا على اللعب في نهائي، الموسم رائع ونحن نستحق".

وأضاف "الجميع يعرف شغفي وحبي لـ مدريد في حياتي، مدريد أعطاني كل شيء قصتي صنعت في مدريد، وسأواصل فعل ذلك وسنرى ما سنأفعله".

فيما علق على موسم بنزيما، إذ قال: "جميعا نعلم جودة بنزيما، يا له من موسم بالنسبة له، هو قائد حقيقي شخصيته وحضوره، يساعد الفريق كثيرا".

وأتم عن علاقته بـ أنشيلوتي قائلا: "لقد عرفته منذ ثماني سنوات، وكنت محظوظا، كنت بما يكفي للتدرب معه، إنه يفهم كرة القدم جيدًا ويعرف كيفية إدارة غرفة تبديل الملابس، جميعنا نريد أن نلعب لكل طريقته في كل شيء تعطينا الثقة".

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