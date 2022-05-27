الخليفي: بقاء مبابي في باريس أمر هام لفرنسا.. ودليل على إيمانه بمشروعنا

قال ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان إن تجديد كيليان مبابي لتعاقده مع الفريق هو دليل على إيمانه بمشروع النادي مؤكدا إنه أمر هام لفرنسا.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وجدد مبابي تعاقده مع سان جيرمان لثلاث سنوات بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد.

وتحدث ناصر الخليفي لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "فخور جدا وسعيد بتجديد تعاقد مبابي الذي يعد أفضل لاعب في العالم حاليا وهذا أمر هام للنادي ومشروعنا وفي ظل تمديد تعاقده رغم كونه حرا هو إيمانه بمشروعنا وأهدافنا الرياضية وهذا هو الأهم بالنسبة له ولنا".

وواصل "بقاء مبابي هام للنادي وللمشجعين في فرنسا والدوري وكل النوادي ولفرنسا عامة لأن قيمته في العالم كبيرة جدا يجب إدراك ذلك وهذا هام أيضا لتطوير الدوري الفرنسي".

وأردف "فهدفنا أن نصبح أحد أقوى الدوريات في العالم اليوم مستوى الدوري جيد ونحن قادمون لنصبح أقوى".

وأكمل "أؤمن بمشروعنا وأهدافنا ولدي ثقة في كيليان وفي عائلته لأن عائلته بدورها تؤمن بمشروعنا وهذا هو الأمر الأهم وهذه الثقة هي التي بنيناها خلال خمس سنوات سابقة وهذه الثقة هي التي جعلتني أؤمن ببقائه وعدم رحيله".

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