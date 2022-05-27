الخليفي: بقاء مبابي في باريس أمر هام لفرنسا.. ودليل على إيمانه بمشروعنا

الجمعة، 27 مايو 2022 - 14:18

كتب : FilGoal

مبابي - ناصر الخليفي - باريس سان جيرمان

قال ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان إن تجديد كيليان مبابي لتعاقده مع الفريق هو دليل على إيمانه بمشروع النادي مؤكدا إنه أمر هام لفرنسا.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وجدد مبابي تعاقده مع سان جيرمان لثلاث سنوات بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد.

وتحدث ناصر الخليفي لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "فخور جدا وسعيد بتجديد تعاقد مبابي الذي يعد أفضل لاعب في العالم حاليا وهذا أمر هام للنادي ومشروعنا وفي ظل تمديد تعاقده رغم كونه حرا هو إيمانه بمشروعنا وأهدافنا الرياضية وهذا هو الأهم بالنسبة له ولنا".

أخبار متعلقة
دورتموند يواصل هوايته في اصطياد مواهب بريميرليج كورتوا: أستطيع تسديد ركلة ترجيح ضد ليفربول إن احتجنا لذلك رد فعل ساخر من مولر على أنباء انتقال ماني إلى بايرن

وواصل "بقاء مبابي هام للنادي وللمشجعين في فرنسا والدوري وكل النوادي ولفرنسا عامة لأن قيمته في العالم كبيرة جدا يجب إدراك ذلك وهذا هام أيضا لتطوير الدوري الفرنسي".

وأردف "فهدفنا أن نصبح أحد أقوى الدوريات في العالم اليوم مستوى الدوري جيد ونحن قادمون لنصبح أقوى".

وأكمل "أؤمن بمشروعنا وأهدافنا ولدي ثقة في كيليان وفي عائلته لأن عائلته بدورها تؤمن بمشروعنا وهذا هو الأمر الأهم وهذه الثقة هي التي بنيناها خلال خمس سنوات سابقة وهذه الثقة هي التي جعلتني أؤمن ببقائه وعدم رحيله".

طالع أيضا

حديث من حكم مصر في كأس العالم 2022 عن كيفية عمل تقنية الفيديو

رد فعل ساخر من مولر على أنباء انتقال ماني إلى بايرن

مباراة قوية للسعودية قبل كأس العالم 2022

مفاجأة في اختيارات فان دايك لفريقه الخماسي

انتقاد من تاكيس للحكام

ناصر الخليفي مبابي
نرشح لكم
هوفنهايم يتعاقد مع مدافع ليفربول السابق تين هاج: ما حدث أمام أستون فيلا درس للاعبين.. لم نكن جيدين مبابي يسجل.. باريس سان جيرمان يفوز على أوراوا الياباني بثلاثية وديا ديجافو.. أستون فيلا يصدم مانشستر يونايتد بتعادل مثير وديا تسلسل زمني بعد عدم وجود حل لأزمته.. رونالدو إلى أين؟ ماركا: ريال مدريد مدد عقد ميليتاو حتى 2028 تقرير: فينالدوم سيخفض راتبه للانضمام إلى روما بعد مكالمة مورينيو الثلاثي الجديد يقود يوفنتوس للفوز على تشيفاس وديا
أخر الأخبار
كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع الأمريكي كيندال ديكيس دقيقة | كرة سلة
هوفنهايم يتعاقد مع مدافع ليفربول السابق 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: ما حدث أمام أستون فيلا درس للاعبين.. لم نكن جيدين 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مبابي يسجل.. باريس سان جيرمان يفوز على أوراوا الياباني بثلاثية وديا ساعة | الكرة الأوروبية
ديجافو.. أستون فيلا يصدم مانشستر يونايتد بتعادل مثير وديا ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير سعودي: النصر استفسر من الأهلي عن ديانج 2 ساعة | الكرة المصرية
تسلسل زمني بعد عدم وجود حل لأزمته.. رونالدو إلى أين؟ 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: ريال مدريد مدد عقد ميليتاو حتى 2028 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق