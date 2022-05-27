تقرير: دورتموند يواصل هوايته في اصطياد مواهب بريميرليج

يواصل بروسيا دورتموند استراتيجيته في التعاقد مع المواهب الشابة والعمل تطويرها ومن ثم بيعها والحصول على مقابل مادي ضخم وخاصة من الدوري الإنجليزي.

وتعاقد دورتموند مع جادون سانشو صيف 2017 قادما من مانشستر سيتي مقابل 5 مليون يورو ووافق على رحيله على يونايتد بداية الموسم الجاري مقابل نحو 100 مليون يورو.

واقترب دورتموند من حسم التعاقد مع موهبة جديدة من الدوري الإنجليزي وهو جايدن براف لاعب مانشستر سيتي وذلك وفقا لفابريزو رومانو صحفي "سكاي".

وأوضح الصحفي الإيطالي أن الاتفاق وشيك بين سيتي ودورتموند بشان التعاقد مع اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاما الذي اتفق على بنود عقده الشخصية مع النادي الألماني.

دورتموند تعاقد مع سانشو وكرر التجربة مع جود بيلينجهام القادم من برمنجهام سيتي صيف 2020 وشارك خلال الموسم الحالي في 44 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 14.

وبات الجناح الهولندي الهدف الجديد لوصيف الدوري الألماني، حيث لعب الموسم الماضي معارا لصفوف أودينيزي الإيطالي وشارك خلال 46 مباراة سجل 13 هدف وصنع 4.

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