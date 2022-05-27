غياب صلاح وماني.. اختيارات فان دايك لأفضل خماسي في العالم

الجمعة، 27 مايو 2022 - 11:00

كتب : FilGoal

فيرجل فان دايك يحتفل بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

من هم أفضل خمسة لاعبين في العالم بالنسبة لفيرجيل فان دايك مدافع وقائد ليفربول؟ اللاعب الهولندي يجيب.

فيرجيل فان دايك

النادي : ليفربول

وحل فان دايك ضيفا على مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريو فرديناند عبر قناة "بي تي سبورت" الإنجليزية على هامش حديثه عن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتحدث فان دايك قائلا: "أليسون بيكر وأنا وكيفن دي بروين وكيليان مبابي وكريم بنزيمة".

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وعن بنزيمة قال: "هو يتألق بشدة خلال الموسم الجاري لذا يستحق أن يكون في الفريق".

وسجل بنزيمة 44 هدفا وصنع 15 في 45 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري.

وعن أصعب المهاجمين الذين واجههم قال: "سيرجيو أجويرو كان لا يصدق، ليونيل ميسي يمكن القول إنه أفضل لاعب في التاريخ في رأيي".

وواصل "كيليان مبابي هو مختلف وسريع، إرلينج هالاند وداروين نونيز يتشابهان فهما يتمتعان بسرعة كبيرة ومباشران على المرمى ولديهما قامة طويلة وأقوياء ومن الصعب اللعب أمامهما".

وعن أهم شيء يميز المدافع في كرة القدم الحديثة قال: "أعتقد أنها السرعة وأن تشعر بالأريحية على الكرة وأن تتواصل مع زملائك جيدا، وفي إنجلترا هنا بالتحديد الرأسيات هامة جدا".

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