مباشر الدوري المصري – بيراميدز (0) - (0) فيوتشر.. هجوم متبادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز وفيوتشر التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق53 أحمد عاطف يهدر فرصة هدف مؤكد لبيراميدز وتسديدته تمر بجوار مرمى شريف إكرامي

ق47 تسديدة قوية من بيراميدز عن طريق فخر الدين يوسف تعتلي مرمى فيوتشر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 أحمد عاطف يراوغ مدافع بيراميدز وحارس المرمى لكن عماد نبيل دونجا ينقذ الكرة وهي في طريقها للمرمى

ق32 تسديدة قوية من إبراهيم عادل تمر أعلى مرمى فيوتشر

ق26 أضاع فخري لاكاي فرصة تسجيل هدف مؤكد بعد عرضية من علي جبر

ق18 تصويبة قوية من إسلام عيسى ينقذها عمر كمال ببسالة وهي في طريقها للمرمى

ق16 هجمة منظمة من بيراميدز يقودها إسلام عيسى ويقطعها محمد بووب لاعب فيوتشر

ق15 تسديدة قوية من غنام محمد لاعب فيوتشر تمر اعلى مرمى بيراميدز

ق7 عرضية خطيرة من أحمد رفعت لاعب فيوتشير

ق2 فرصة اولى لبيراميدز يتصدى لها محمود جنش حارس فيوتشر

انطلاق المباراة