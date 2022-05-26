أنتويرب البلجيكي يتعاقد مع فان بوميل بفرمان من أوفر مارس

الخميس، 26 مايو 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

فان بوميل

يخوض الهولندي مارك فان بوميل تجربة تجريبية جديدة بالدوري البلجيكي رفقة نادي رويال أنتويرب بداية من الموسم المقبل.

واختتم أنتويرب منافسات الدوري البلجيكي في المركز الرابع برصيد 63 نقطة جمعهم خلال 34 مباراة.

وأعلن أنتويرب عبر موقع الرسمي تعاقده مع فان بوميل لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

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فيما أشار فابريزو رومانو صحفي "سكاي" إلى أن تعاقد أنتويرب مع فان بوميل جاء برغبة من مواطنه مارك أوفر مارس المدير الرياضي الجديد للنادي البلجيكي.

ورحل أوفر مارس عن منصب المدير الرياضي لأياكس في شهر فبراير الماضي بعد التحقيق معه حول سلسلة من الرسائل غير اللائقة وفقا لما أعلن النادي الهولندي.

وسبق لفان بوميل العمل كمديرا فنيا للمنتخب الهولندي تحت 17 عاما وفريقا أيندهوفن وفولفسبورج.

كما عمل صاحب الـ45 عاما كمدرب مساعد مع منتخبي أستراليا والسعودية.

فان بوميل مارك أوفر مارس
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