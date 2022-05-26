فان دايك يتحدث عن الاستفادة من غيابه لأسبوعين

الخميس، 26 مايو 2022 - 16:56

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول × أستون فيلا

تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن الاستفادة من الإصابة التي ابعدته خلال الأيام الأخيرة عن صفوف فريقه، قبل خوض المباراة الأهم في الموسم.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد في باريس مساء السبت بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك لموقع ناديه: "أنا بخير، لا توجد مشاكل وأنا متحمس جدا ليوم السبت بالطبع".

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وأضاف "أعتقد أن الغياب لأسبوعين أراح جسدي، استمتع جسدي بالتأكيد بقليل من الراحة بعد لعب العديد من المباريات، والعديد من اللحظات المتوترة".

وخاض فان دايك 50 مباراة مع الحمر و8 مباريات مع هولندا حتى الآن في الموسم الحالي.

وواصل "أشعر أن تعرضي للإصابة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي كان علامة على أن جسدي بحاجة إلى الراحة".

وتحدث الهولندي عن مباراة نهائي 2018 والتي فاز بها ريال مدريد 3-1 قائلا "كانت أول مباراة نهائية لنا معا. من الواضح أنه عندما تخوض النهائيات، فإنك تكتسب الكثير من الخبرة، وهذا ما فعلناه على سبيل المثال في العام التالي".

وحقق ليفربول اللقب في الموسم التالي بالفوز على توتنام 2-0 في النهائي.

وأكمل "سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في تاريخ دوري الأبطال وعلينا أن نكون جيدين للغاية ونأمل أن نرفع هذا الكأس".

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

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