تقرير: ديمبيلي يرفض عرض برشلونة الأخير.. وشكوك حول الانضمام إلى باريس

الخميس، 26 مايو 2022 - 16:34

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي

رفض عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة عرض الإدارة الأخير لتجديد تعاقد مع الفريق الكتالوني.

وأصبح ديمبيلي لاعبا حرا بعدما انتهت مدة عقده مع برشلونة ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن عرض برشلونة الأخير غير مرض لديمبيلي ليتم رفضة من قبل اللاعب ووكيل أعماله.

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في الوقت ذاته، ربطت "آس" ديمبيلي بانتقال وشيك إلى باريس سان جيرمان في ظل تعقد المفاوضات مع إدارة برشلونة.

لكن صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية نفت ذلك، وأوضحت أن نجم برشلونة ليس ضمن خطط لويس كامبوس، المدير الرياضي للفريق الباريسي.

وأشارت إلى أن التغيير في إدراة باريس يحمل خطة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وديمبيلي ليس ضمن أولوياتها.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد أعلن من قبل عن عدم توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب الفرنسي من أجل تمديد تعاقده وأن ديمبيلي لديه عدد من العروض يعتبرها خيارات أفضل. (طالع التفاصيل).

وشارك عثمان ديمبيلي مع برشلونة في 31 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل هدفين وصنع 13.

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برشلونة عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان
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