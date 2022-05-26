برشلونة يتخلى عن موهبته الشابة

أعلن فيران جوتجلا رحيله عن نادي برشلونة "ب" بعد نهاية عقده مع النادي الكتالوني.

وكان الإسباني الشاب ينشط في صفوف فريق برشلونة الثاني بصورة أساسية منذ صيف 2021 ولم يظهر في دوري الدرجة الأولى سوى في 6 مباريات.

ونشر جوتجلا عبر "تويتر" رسالة يشكر فيها النادي على الشهور التي قضاها داخله لإعلان مغادرته بشكل رسمي.

وشهدت مباراة أوساسونا في الدور الأول ديسمبر الماضي أول ظهور جوتجلا مع الفريق الأول في منافسات الدوري الإسباني.

ويرتبط اللاعب بانتقال إلى فريق بروج البلجيكي بعدما خرج من حسابات تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق.

وشارك صاحب الـ23 عاما مع برشلونة الرديف في 32 مباراة سجل خلالها 19 هدفا وصنع 6 آخرين.

فيما ظهر في الدوري الإسباني في 6 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا أمام إلتشي.

وخاض مباراة وحيدة في بطولة كأس ملك إسبانيا سجل خلالها هدفا وحيدا أمام لينارس في دور المجموعات.

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