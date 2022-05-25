كرة سلة - الزمالك يودع بطولة إفريقيا للأندية بعد الخسارة أمام اتحاد المنستير

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

اتحاد المنستير - الزمالك - كرة سلة

ودع الزمالك حامل لقب بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL والمقامة تحت رعاية NBA بعد الخسارة من اتحاد المنستير في نصف النهائي.

وتغلب اتحاد المنستير التونسي على الزمالك بنتيجة 88-81 ليتأهل إلى النهائي.

ويواجه اتحاد المنستير فريق بترو أتليتكو الأنجولي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الأربعاء 25 مايو 2022 والقنوات الناقلة.. سلة الزمالك في إفريقيا ونهائي جديد لـ مورينيو كرة سلة - موعد مباراة الزمالك مع اتحاد المنستير في نصف نهائي بطولة إفريقيا والقنوات الناقلة كرة سلة - الزمالك يهزم سلاك الغيني ويواجه المنستير في نصف نهائي بطولة إفريقيا كرة سلة - المنستير إلى نصف نهائي إفريقيا منتظرا المتأهل من مواجهة الزمالك

وكان الزمالك قد حصد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على اتحاد المنستير في المباراة النهائية.

وبدأ اللقاء بتكافؤ من الجانبين قبل أن يتفوق الزمالك في الدقائق الأخيرة وينهي الفترة الأولى 22-16.

وفي الفترة الثانية عاد اتحاد المنستير ليتعادل من جديد 28-28 قبل أن يتفوق الزمالك مجددا ويحسم الفترة 40-35.

وشهدت الفترة الثالثة صحوة من الفريق التونسي الذي حول تأخره إلى تعادل 52-52 قبل أن يتفوق 64-58 ويحسم الفترة لصالحه.

وفي الفترة الرابعة وصل الفارق إلى 15 نقطة قبل أن يقلص الزمالك الفارق إلى ست نقاط.

وفي النهاية تغلب اتحاد المنستير بنتيجة 88-81 ليتأهل إلى المباراة النهائية.

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي لنهائي إفريقيا

برشلونة مهتم بضم نجم المغرب

قائد ليفربول يعلق على انتقال صلاح إلى ريال مدريد

ماني يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول

الزمالك كرة سلة اتحاد المنستير
نرشح لكم
مباشر إفريقيا للسلة - الزمالك (81)-(88) اتحاد المنستير.. خروج حامل اللقب بعد إنجازها التاريخي.. ميار شريف تنسحب من رولان جاروس مواعيد مباريات الأربعاء 25 مايو 2022 والقنوات الناقلة.. سلة الزمالك في إفريقيا ونهائي جديد لـ مورينيو كرة يد – محمد سند ينافس على جائزتين بالدوري الفرنسي كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى الدور الثاني من بطولة إفريقيا بالعلامة الكاملة حوار في الجول - مهاب ياسر: فضلت الزمالك عن أمريكا.. وأريد الفوز بجميع البطولات إنجاز تاريخي جديد.. ميار شريف إلى الدور الثاني في رولان جاروس كرة يد - مروة عيد تحصد هدافة الدوري الفرنسي وترشيحها لجائزة أفضل لاعبة في الموسم
أخر الأخبار
أمير مرتضى يكشف وضع عمر كمال ومعاري الزمالك من العودة 9 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى يكشف جديد قضية كهربا وأزمة التعاون.. مصير فيريرا وحقيقة مفاوضات رمضان صبحي 10 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الزمالك يودع بطولة إفريقيا للأندية بعد الخسارة أمام اتحاد المنستير 38 دقيقة | رياضات أخرى
بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا لملاقاة الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
كل الطرق تؤدي إلى روما.. مورينيو "التاريخي" يتوج الذئاب بدوري المؤتمر ساعة | الكرة الأوروبية
أمير مرتضى ينفي حصول خالد بوطيب على حكم ضد الزمالك ساعة | الكرة المصرية
الزمالك ينشر خطابه لخوض مبارياته في الدفاع الجوي.. ورد من رابطة الأندية 2 ساعة | الكرة المصرية
الاتحاد الإفريقي يعلن كيفية توزيع تذاكر نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون