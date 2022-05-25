كرة سلة - الزمالك يودع بطولة إفريقيا للأندية بعد الخسارة أمام اتحاد المنستير

ودع الزمالك حامل لقب بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL والمقامة تحت رعاية NBA بعد الخسارة من اتحاد المنستير في نصف النهائي.

وتغلب اتحاد المنستير التونسي على الزمالك بنتيجة 88-81 ليتأهل إلى النهائي.

ويواجه اتحاد المنستير فريق بترو أتليتكو الأنجولي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت.

وكان الزمالك قد حصد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على اتحاد المنستير في المباراة النهائية.

وبدأ اللقاء بتكافؤ من الجانبين قبل أن يتفوق الزمالك في الدقائق الأخيرة وينهي الفترة الأولى 22-16.

وفي الفترة الثانية عاد اتحاد المنستير ليتعادل من جديد 28-28 قبل أن يتفوق الزمالك مجددا ويحسم الفترة 40-35.

وشهدت الفترة الثالثة صحوة من الفريق التونسي الذي حول تأخره إلى تعادل 52-52 قبل أن يتفوق 64-58 ويحسم الفترة لصالحه.

وفي الفترة الرابعة وصل الفارق إلى 15 نقطة قبل أن يقلص الزمالك الفارق إلى ست نقاط.

وفي النهاية تغلب اتحاد المنستير بنتيجة 88-81 ليتأهل إلى المباراة النهائية.

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