مباشر إفريقيا للسلة - الزمالك (81)-(88) اتحاد المنستير.. خروج حامل اللقب

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

الزمالك سلة

يلعب الزمالك أمام اتحاد المنستير التونسي ضمن مباريات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA.

ويتأهل الفائز لمواجهة بترو دي لواندا الأنجولي في المباراة النهائية.

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقب البطولة وكان قد تغلب على الفريق التونسي في النهائي.

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نهاية المباراة

88-81 لاتحاد المنستير

85-76 للفريق التونسي ومتبقي 43 ثانية

83-76 لاتحاد منستير ومتبقي 55 ثانية

83-74 لاتحاد منستير بعد رميتين من سوسا ومتبقي 1:54

83-70 لاتحاد منستير

79-70 لاتحاد منستير بعد 8 نقاط متتالية للزمالك، متبقي 3:12

74-62 لاتحاد منستير ومتبقي 5:12

70-60 لاتحاد منستير ومتبقي 7 دقائق

66-60 لاتحاد منستير

الفترة الرابعة

64-58 لاتحاد منستير

59-56 لاتحاد منستير، والزمالك يقلص الفارق ومتبقي 2:36

52-52 التعادل

50-49 لاتحاد المنستير صحوة تونسية ووقت مستقطع للزمالك ومتبقي 6:34

49-45 للزمالك بثلاثية ديوجو

46-45 للزمالك

44-40 الزمالك

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

40-35 للزمالك

35-32 للزمالك

34-28 الزمالك يتفوق مجددا

28-28 التعادل

نهاية الفترة الأولى

22-16 للزمالك

20-16 ثلاثية جديدة من ماكيني

12-11 لاتحاد المنستير

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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