مباشر نهائي دوري المؤتمر - روما (0) - (0) فينورد.. ضغط من الذئاب

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

فريق روما

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة روما الإيطالي وفينورد الهولندي ضمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

لمتابعة مباراة روما وفينورد دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة
لابورتا: وكيل جافي يؤخر تجديد تعاقده مع برشلونة.. وهذا موقفنا من ليفاندوفسكي تشكيل نهائي دوري المؤتمر - مورينيو يتسلح بأبراهام.. وكوكي يقود فينورد اقترب من برشلونة؟ كيسي يعلن رحيله عن ميلان إبراهيموفيتش.. أكبر من مجرد "زلاتان"
ق8 زانيولو ينطلق بالكرة ويمرر بينية لتامي أبرهام لكنها الكرة طالت على المهاجم الإنجليزي.
ق 5 انطلاقة من زالنسكي لاعب روما على الجهة اليسرى لكن دفاع فينورد ينقذ الموقف
انطلاق المباراة
روما فينورد جوزيه مورينيو دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
لابورتا: وكيل جافي يؤخر تجديد تعاقده مع برشلونة.. وهذا موقفنا من ليفاندوفسكي تشكيل نهائي دوري المؤتمر - مورينيو يتسلح بأبراهام.. وكوكي يقود فينورد إبراهيموفيتش.. أكبر من مجرد "زلاتان" اقترب من برشلونة؟ كيسي يعلن رحيله عن ميلان ذا أثليتك: بعد النني.. أرسنال يقترب من تجديد عقد لاعب جديد أندرلخت يعلن رحيل مدرب الفريق فينست كومباني نهائي أبطال أوروبا.. ما بين 4 سنوات غيرت الظروف والدوافع وبدلت الموقف رومانو: بايرن يحسم صفقة جديدة من أياكس
أخر الأخبار
مباشر نهائي دوري المؤتمر - روما (0) - (0) فينورد.. ضغط من الذئاب 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
لابورتا: وكيل جافي يؤخر تجديد تعاقده مع برشلونة.. وهذا موقفنا من ليفاندوفسكي 49 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل نهائي دوري المؤتمر - مورينيو يتسلح بأبراهام.. وكوكي يقود فينورد 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيموفيتش.. أكبر من مجرد "زلاتان" ساعة | تقرير في الجول
اقترب من برشلونة؟ كيسي يعلن رحيله عن ميلان ساعة | ميركاتو
ذا أثليتك: بعد النني.. أرسنال يقترب من تجديد عقد لاعب جديد ساعة | الكرة الأوروبية
رونالدينيو يحضر مران إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - رفع المعدل البدني واستمرار تأهيل المثلوثي وشيكابالا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون