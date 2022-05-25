مباشر نهائي دوري المؤتمر - روما (0) - (0) فينورد.. ضغط من الذئاب
الأربعاء، 25 مايو 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة روما الإيطالي وفينورد الهولندي ضمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.
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ق8 زانيولو ينطلق بالكرة ويمرر بينية لتامي أبرهام لكنها الكرة طالت على المهاجم الإنجليزي.
ق 5 انطلاقة من زالنسكي لاعب روما على الجهة اليسرى لكن دفاع فينورد ينقذ الموقف
انطلاق المباراة
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