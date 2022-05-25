مواعيد مباريات الأربعاء 25 مايو 2022 والقنوات الناقلة.. سلة الزمالك في إفريقيا ونهائي جديد لـ مورينيو

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 10:57

كتب : FilGoal

الزمالك سلة

يخطو الزمالك حطوة جديدة نحو لقب بطولة إفريقيا لكرة السلة عندما يواجه اتحاد المنستير في نصف النهائي.

وتلعب المباراة في رواندا في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

أخبار متعلقة:
النني: أرسنال يستحق أن يكون على القمة.. وأريد إنهاء مسيرتي هنا محمد النني يجدد تعاقده مع أرسنال آس: بايرن يفتح باب ريال مدريد أمام ليفاندوفسكي فينسيوس: أريد البقاء في مدريد طويلا.. ولا أعرف كيف يفكر مبابي؟

ويلعب مورينيو نهائي جديد مع روما بمواجهة فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 9:00 مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق خليل البلوشي.

اقرأ أيضا

بنزيمة يرد على صلاح

النني يكشف الأسرار بعد التجديد مع أرسنال

تطورات تذاكر جماهير الأهلي في نهائي إفريقيا

ريال مدريد يحاول خطف صفقة برشلونة

الزمالك روما كرة السلة بطولة إفريقيا لكرة السلة
نرشح لكم
كأس العالم - صربيا.. الوحدة فقط ستنقذ الصرب روني يرد على هجوم رونالدو سكاي: قبل مواجهة برشلونة..يوفنتوس يواجه أرسنال وديا الاستعداد الأخير.. البرتغال تسحق نيجيريا برباعية قبل كأس العالم حوار – رونالدو يكشف كواليس خلافاته مع تين هاج.. علاقته مع ميسي وحلم أخير وموعد اعتزاله "تمثيل البرتغال لا فائدة له" المدرب يكشف حديث كارفاليو قبل قرار ترك المنتخب إسبانيا تنتصر على الأردن في مباراة غير رسمية بثلاثية جلوب سوكر - محمد صلاح لاعب العام بتصويت الجماهير.. وسيرخيو راموس الأفضل في التاريخ
أخر الأخبار
مؤتمر فيتوريا: فخور بما قدمناه أمام بلجيكا.. واللاعبون الكبار يحتاجون لمجموعة جيدة حولهم 8 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - الاتحاد يفوز على الجزيرة ويضرب موعدا مع الأهلي في نهائي دوري المرتبط 9 دقيقة | كرة سلة
كاراسكو: مباراة مصر كانت في المتناول.. ولم نستطع الفوز بالصراعات الثنائية 30 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم - صربيا.. الوحدة فقط ستنقذ الصرب 33 دقيقة | قطر 2022
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين 34 دقيقة | كرة يد
كرة يد - منتخب مصر للسيدات يخسر مباراة المركز السابع أمام كوت ديفوار 45 دقيقة | كرة يد
كورتوا: تعلمنا من تجربة مصر وإذا لم نلعب بشكل أفضل سنخرج من دور المجموعات ساعة | منتخب مصر
لأول مرة من 2009 وانتصار سادس منذ بداية الألفية.. أرقام في فوز مصر على بلجيكا الودي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي