مواعيد مباريات الأربعاء 25 مايو 2022 والقنوات الناقلة.. سلة الزمالك في إفريقيا ونهائي جديد لـ مورينيو
الأربعاء، 25 مايو 2022 - 10:57
كتب : FilGoal
يخطو الزمالك حطوة جديدة نحو لقب بطولة إفريقيا لكرة السلة عندما يواجه اتحاد المنستير في نصف النهائي.
وتلعب المباراة في رواندا في تمام الساعة 9:30 مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويلعب مورينيو نهائي جديد مع روما بمواجهة فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 9:00 مساء.
ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق خليل البلوشي.
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